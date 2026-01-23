Інтерфакс-Україна
Події
19:14 23.01.2026

Зеленський: Я розмовляю кожного дня з деякими лідерами

2 хв читати
Зеленський: Я розмовляю кожного дня з деякими лідерами
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що розмовляє з деякими лідерами інших держав раз на тиждень, а з деякими щодня, і цей формат дипломатичного менеджменту дозволяє вирішувати питання.

"Я розмовляю з деякими лідерами кожен день, прямо кожного дня. І це інший формат відносин, інший формат дипломатії. Ми просто розмовляємо. Раніше було, що замовляєш розмову з лідером раз в два, в три місяці, з деякими державами, це розмова раз на рік. Я розмовляю кожного дня з деякими, з деякими раз на тиждень. Тобто це інші абсолютно відносини", - сказав Зеленський на другому національному Форумі талановитої молоді в Києві в пʼятницю.

Він зазначив, що такий формат дипломатичного менеджменту дозволяє не просто домовляємося, а вирішувати питання.

"Якщо ми не можемо вирішити, він знає (лідер іншої держави - ІФ-У), що я йому передзвоню завтра, не через рік. Тобто просто обійти відповідь складно. Це мій підхід", - додав він.

Крім того, Зеленський зауважив, що для багатьох лідерів важливо сфотографуватися. 

"Іноді вони виставляють фотографії, кажуть: "сьогодні була зустріч з президентом", а я пам'ятаю, що я просто проходив повз і потиснув руку. Ніякої зустрічі в мене не було, я не пройшов, не говорив з цією людиною. Але людина поставила фотографії: "була дуже важлива зустріч". Це називається - дипломатія на папері", - розповів президент.

Теги: #лідери #світ #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:06 23.01.2026
Зеленський: НАТО без Америки не є навіть захистом для своїх держав

Зеленський: НАТО без Америки не є навіть захистом для своїх держав

14:39 23.01.2026
Зеленський обговорив із переговорною групою формати зустрічей в ОАЕ

Зеленський обговорив із переговорною групою формати зустрічей в ОАЕ

13:13 23.01.2026
Зеленський включив у переговорну делегацію з США Арахамію – указ

Зеленський включив у переговорну делегацію з США Арахамію – указ

11:00 23.01.2026
Українська армія чисельністю в 1 млн має бути основою Європейських сил – Зеленський

Українська армія чисельністю в 1 млн має бути основою Європейських сил – Зеленський

10:40 23.01.2026
Пакет процвітання потребує доопрацювання, але майбутнє його позитивне – Зеленський

Пакет процвітання потребує доопрацювання, але майбутнє його позитивне – Зеленський

10:35 23.01.2026
Зеленський: сторони в Абу-Дабі будуть обговорювати ключове питання Донбасу

Зеленський: сторони в Абу-Дабі будуть обговорювати ключове питання Донбасу

10:35 23.01.2026
У складі делегації в ОАЕ також буде Скібицький і дипломати – Зеленський

У складі делегації в ОАЕ також буде Скібицький і дипломати – Зеленський

10:04 23.01.2026
Зеленський зустрінеться з президентами Польщі та Литви у Вільнюсі – ЗМІ

Зеленський зустрінеться з президентами Польщі та Литви у Вільнюсі – ЗМІ

09:54 23.01.2026
Звернення президента України до учасників спеціального засідання Всесвітнього економічного форуму

Звернення президента України до учасників спеціального засідання Всесвітнього економічного форуму

20:33 22.01.2026
Зеленський зустрівся з представниками міжнародного бізнесу, фінансових установ та енергетичних компаній

Зеленський зустрівся з представниками міжнародного бізнесу, фінансових установ та енергетичних компаній

ВАЖЛИВЕ

Енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть по 20 тис. грн на час НС в енергетиці – прем'єрка

Зеленський обговорив з Федоровим кадрові питання у ПС ЗСУ та прискорення логістики ракет для ППО

Найскладніше з енергетикою в Києві та 5 областях, всі ремонтники 3 місяці отримуватимуть 20 тис. грн доплати – Зеленський

Українська делегація в ОАЕ обговорює параметри закінчення війни у визначених рамках – Зеленський

За Тимошенко внесено 33 млн грн застави

ОСТАННЄ

Відтік біженців у 2025р сповільнився на третину – до 303 тис. осіб

Зеленський вивів Малюка зі складу Ставки і затвердив у ній Федорова та Шмигаля – указ

Енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть по 20 тис. грн на час НС в енергетиці – прем'єрка

Військові навчання в Гренландії триватимуть упродовж усього 2026 року - Міноборони Данії

Зеленський обговорив з Федоровим кадрові питання у ПС ЗСУ та прискорення логістики ракет для ППО

Лозова Харківської області частково знеструмлена внаслідок масованої атаки на критичну інфраструктуру

Найскладніше з енергетикою в Києві та 5 областях, всі ремонтники 3 місяці отримуватимуть 20 тис. грн доплати – Зеленський

СЕО ДТЕК повідомив про низку переговорів на ВЕФ-2026 для відновлення та розвитку енергосистеми України

Українська делегація в ОАЕ обговорює параметри закінчення війни у визначених рамках – Зеленський

Зеленський: Ніхто не має права плюнути в наше обличчя, ми одразу будемо відповідати

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА