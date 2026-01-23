Зеленський: Я розмовляю кожного дня з деякими лідерами

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що розмовляє з деякими лідерами інших держав раз на тиждень, а з деякими щодня, і цей формат дипломатичного менеджменту дозволяє вирішувати питання.

"Я розмовляю з деякими лідерами кожен день, прямо кожного дня. І це інший формат відносин, інший формат дипломатії. Ми просто розмовляємо. Раніше було, що замовляєш розмову з лідером раз в два, в три місяці, з деякими державами, це розмова раз на рік. Я розмовляю кожного дня з деякими, з деякими раз на тиждень. Тобто це інші абсолютно відносини", - сказав Зеленський на другому національному Форумі талановитої молоді в Києві в пʼятницю.

Він зазначив, що такий формат дипломатичного менеджменту дозволяє не просто домовляємося, а вирішувати питання.

"Якщо ми не можемо вирішити, він знає (лідер іншої держави - ІФ-У), що я йому передзвоню завтра, не через рік. Тобто просто обійти відповідь складно. Це мій підхід", - додав він.

Крім того, Зеленський зауважив, що для багатьох лідерів важливо сфотографуватися.

"Іноді вони виставляють фотографії, кажуть: "сьогодні була зустріч з президентом", а я пам'ятаю, що я просто проходив повз і потиснув руку. Ніякої зустрічі в мене не було, я не пройшов, не говорив з цією людиною. Але людина поставила фотографії: "була дуже важлива зустріч". Це називається - дипломатія на папері", - розповів президент.