Зеленський: НАТО без Америки не є навіть захистом для своїх держав

Президент України Володимир Зеленський вважає, що НАТО без США не в змозі захистити країни Альянсу.

"Коротко про Давос. Мій виступ в Давосі, може він там не всім лідерам сподобався, але Європа знаходиться, на мій погляд, в ситуації, коли ти привабливий для Сполучених Штатів або ні. Я говорю зараз про Альянс НАТО. І без Сполучених Штатів Америки цей Альянс, не будемо ставити діагноз, але без Америки це не НАТО. Це Союз, може він сильний, але точно він без Америки. Союз без Америки не є загрозою Росії. Не те, що вони хочуть загрожувати, але не є навіть захистом для своїх держав, на мій погляд", - сказав Зеленський на другому національному Форумі талановитої молоді в Києві в пʼятницю.

Він наголосив, що в Європі на сьогодні українська армія найсильніша.

"І тому Європа повинна розуміти і берегти Україну, і нас підтримувати сьогодні, тому що якщо завтра буде агресія, або якщо завтра буде загроза, а Сполучені Штати будуть продовжувати політику ізоляції, окрім України, посилити Європу нема кого", - додав президент.