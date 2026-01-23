Зеленський: сторони в Абу-Дабі будуть обговорювати ключове питання Донбасу

Звернення Президента до учасників засідання Коаліції охочих 11 грудня 2025 року | Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Питання щодо Донбасу залишається ключовим, його будуть обговорювати Україна, США та РФ під час своїх зустрічей в ОАЕ сьогодні та завтра, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Питання Донбасу ключове. Його будуть обговорювати, і обговорювати в модальності, як три сторони це бачать. В Абу-Дабі, сьогодні і завтра", - сказав Зеленський журналістам у п’ятницю.