Інтерфакс-Україна
Події
10:17 23.01.2026

Зеленський: сторони в Абу-Дабі будуть обговорювати ключове питання Донбасу

Звернення Президента до учасників засідання Коаліції охочих 11 грудня 2025 року
Звернення Президента до учасників засідання Коаліції охочих 11 грудня 2025 року | Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Питання щодо Донбасу залишається ключовим, його будуть обговорювати Україна, США та РФ під час своїх зустрічей в ОАЕ сьогодні та завтра, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Питання Донбасу ключове. Його будуть обговорювати, і обговорювати в модальності, як три сторони це бачать. В Абу-Дабі, сьогодні і завтра", - сказав Зеленський журналістам у п’ятницю.

Теги: #абу_дабі #сша #зеленський #зустріч #рф

