10:35 23.01.2026

У складі делегації в ОАЕ також буде Скібицький і дипломати – Зеленський

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

У складі української делегації під час зустрічей в ОАЕ також приймуть участь заступник голови військової розвідки Вадим Скібицький і дипломати, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я попросив Іващенка відправити Скібицького разом з Гнатовим, щоб були і військові представники розвідки. Також будуть дипломати, буде пан Кислиця, ще кілька людей будуть", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання "Інтерфакс-Україна" у п’ятницю.

Президент зазначив, що також сьогодні о 15-16 годині обговорить із переговорною групою мандат щодо цих зустрічей.

"Сьогоднішня зустріч і завтрашня буде трьохстороння - Україна, Америка, Росія. А потім європейці безумовно отримають від нас фідбек", - додав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, від української сторони на зустрічах в ОАЕ у п’ятницю та суботу приймуть участь секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, глава фракції "Слуга народу" Давід Арахамія і начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

