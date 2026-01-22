Інтерфакс-Україна
Події
18:58 22.01.2026

Президент України поїхав з Давосу

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський завершив роботу на щорічному зібранні Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) та поїхав з Давосу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", невеликий кортеж президента прослідував по центральній вулиці міста, де зосереджені всі національні та корпоративні павільйони, зовсім ненадовго призупинився біля Українському дому, де десятки людей бажали побачити Зеленського, та прослідував далі.

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин також підтвердив журналістам, що голова держави вже поїхав з Давосу, де він за короткий час після прибуття близько опівдня встиг провести зустріч з президентом США та виступити з промовою на центральній сцені форуму.

Окрім того, у програмі перебування Зеленського була участь у панельному засіданні "International Advisory Council for Ukraine’s Recovery", в рамках якого він мав зустрітися із представниками енергетичних компаній, а також зустріч з президентом Швейцарії Гі Пармеленом.

