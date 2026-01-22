Зеленський анонсував у п’ятницю та суботу зустріч Україна-РФ-США у ОАЕ

У п’ятницю та суботу команди України, Росії та США проведуть зустріч у Об’єднаних Арабських Еміратах, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Американська команда поїде сьогодні в Москву, вони чекали на нашу зустріч з президентом Трампом, і зараз вони поїдуть, і моя команда зустрінеться з американською командою. Я думаю, що це буде перша тристороння зустріч в Еміратах. Я думаю, що це буде завтра, і післязавтра. Це буде зустріч, яка триватиме два дні в Еміратах", - сказав Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.