16:26 22.01.2026

Зеленський закликає Європу услід за США зупиняти танкери РФ та конфісковувати нафту

Європа уникає сьогодні дій, які визначають майбутнє, російська нафта перевозиться вздовж європейських узбереж і фінансує війну проти Україну, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Європа любить обговорювати майбутнє, але уникає дії сьогодні, дії, які визначають, яке майбутнє у нас буде. Саме це проблема. Чому президент Трамп може зупиняти танки тіньового флоту і забирати нафту, а Європа ні?" - сказав Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Президент наголосив, що російська нафта, яка перевозиться вздовж європейського узбережжя, фінансує війну проти України та допомагає дестабілізувати Європу.

"Тому російську нафту треба зупинити і конфіскувати, і продавати на користь Європі. Чому ні? Якщо Путін без грошей, Європа без війни. Якщо Європа має гроші, тоді вона може захистити своїх людей. Прямо зараз ці танкери роблять гроші для Путіна, і це означає, що Росія продовжує просувати свою хвору адженду", - наголосив Зеленський.

Теги: #нафта #зеленський #давос

