Інтерфакс-Україна
Події
16:58 22.01.2026

Зеленський: Європа і Америка нічого не кажуть, а Путін виробляє ракети

1 хв читати
Зеленський: Європа і Америка нічого не кажуть, а Путін виробляє ракети

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує виробляти далекобійну зброю не лише завдяки поставкам з Китаю, а також завдяки поставкам компаній з Європи, Сполучених Штатів та Тайваню.

"Росія не могла би виробляти жодних балістичних чи крилатих ракет без критичних компонентів від інших країн. І це не лише Китай… Росія отримує компоненти від компаній у Європі, Сполучених Штатах та Тайваню… Чи можуть тайванські компанії перестати вкладатися електронікою у російську війну? Європа майже нічого не каже, Америка нічого не каже, а Путін робить ракети", - констатував Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному Форумі (WEF) у Давосі.

Президент подякував всім, хто допомагає Україні в рамках ініціативи PURL та з поставками ракет до систем ППО Patriot.

"Але чи не було б дешевше й легше просто відрізати Росію від компонентів, які їй потрібні для виробництва ракет? Чи навіть знищити заводи, які їх виробляють", - наголосив Зеленський.

Джерело: https://www.youtube.com/live/7psZR8nkZ-Q?si=2lu8YAhauLTuHBZ0

Теги: #ракети #зеленський #рф #давос

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:07 22.01.2026
Втрати Росії за рік зросли з 14 тис. до 35 тис. на місяць за мобілізації 43 тис. - Зеленський

Втрати Росії за рік зросли з 14 тис. до 35 тис. на місяць за мобілізації 43 тис. - Зеленський

17:05 22.01.2026
Зеленський: Зараз немає розмов про далекобійну зброю для України

Зеленський: Зараз немає розмов про далекобійну зброю для України

17:01 22.01.2026
Зеленський анонсував у п’ятницю та суботу зустріч Україна-РФ-США у ОАЕ

Зеленський анонсував у п’ятницю та суботу зустріч Україна-РФ-США у ОАЕ

16:52 22.01.2026
Зеленський: Від слів про новий порядок треба перейти до дій на суші, в повітрі та на морі

Зеленський: Від слів про новий порядок треба перейти до дій на суші, в повітрі та на морі

16:43 22.01.2026
Зеленський: Путін має певні успіхи у боротьбі за російські заморожені активи в Європі

Зеленський: Путін має певні успіхи у боротьбі за російські заморожені активи в Європі

16:38 22.01.2026
Зеленський критикує Захід за відсутність реальної допомоги народу Білорусі та Ірану в боротьбі за свободу

Зеленський критикує Захід за відсутність реальної допомоги народу Білорусі та Ірану в боротьбі за свободу

16:35 22.01.2026
Зеленський обговорив з Трампом роботу переговорних команд та посилення ППО України

Зеленський обговорив з Трампом роботу переговорних команд та посилення ППО України

16:31 22.01.2026
Досі немає реального прогресу щодо створення спецтрибуналу по агресії - Зеленський в Давосі

Досі немає реального прогресу щодо створення спецтрибуналу по агресії - Зеленський в Давосі

16:26 22.01.2026
Зеленський закликає Європу услід за США зупиняти танкери РФ та конфісковувати нафту

Зеленський закликає Європу услід за США зупиняти танкери РФ та конфісковувати нафту

16:24 22.01.2026
Зеленський: Більшість лідерів чекають, що Америка перегорить ідеєю з Гренландією

Зеленський: Більшість лідерів чекають, що Америка перегорить ідеєю з Гренландією

ВАЖЛИВЕ

Втрати Росії за рік зросли з 14 тис. до 35 тис. на місяць за мобілізації 43 тис. - Зеленський

Зеленський: Зараз немає розмов про далекобійну зброю для України

Зеленський: Від слів про новий порядок треба перейти до дій на суші, в повітрі та на морі

Зеленський: Путін має певні успіхи у боротьбі за російські заморожені активи в Європі

Зеленський критикує Захід за відсутність реальної допомоги народу Білорусі та Ірану в боротьбі за свободу

ОСТАННЄ

Сирський - колегам по НАТО: Оперативна обстановка на фронті складна, критична потреба у зміцненні повітряного щита

Відомо про 12 постраждалих, серед них – четверо дітей, через ворожий удар у Кривому Розі

ВАКС засудив до 8 років тюрми керівника іноземного підприємства у справі про заволодіння 10 млн грн Інституту титану

ТРК "Проспект" відновив роботу в Києві

УЧХ допомагав постраждалим від російської атаки БпЛА по Запоріжжю

Трамп назвав результати зустрічі із Зеленським хорошими

Кабмін звільнив заступника міністра освіти Сташківа

"Інтергал-Буд" ввів в експлуатацію два будинки в ЖК "Озерний гай Гатне"

На в'їзді до Козачої Лопані загинуло двоє волонтерів через удар російського дрона

На підконтрольну Україні територію повернули трьох дітей – Прокудін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА