Зеленський: Європа і Америка нічого не кажуть, а Путін виробляє ракети

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує виробляти далекобійну зброю не лише завдяки поставкам з Китаю, а також завдяки поставкам компаній з Європи, Сполучених Штатів та Тайваню.

"Росія не могла би виробляти жодних балістичних чи крилатих ракет без критичних компонентів від інших країн. І це не лише Китай… Росія отримує компоненти від компаній у Європі, Сполучених Штатах та Тайваню… Чи можуть тайванські компанії перестати вкладатися електронікою у російську війну? Європа майже нічого не каже, Америка нічого не каже, а Путін робить ракети", - констатував Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному Форумі (WEF) у Давосі.

Президент подякував всім, хто допомагає Україні в рамках ініціативи PURL та з поставками ракет до систем ППО Patriot.

"Але чи не було б дешевше й легше просто відрізати Росію від компонентів, які їй потрібні для виробництва ракет? Чи навіть знищити заводи, які їх виробляють", - наголосив Зеленський.

Джерело: https://www.youtube.com/live/7psZR8nkZ-Q?si=2lu8YAhauLTuHBZ0