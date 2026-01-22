Сирський - колегам по НАТО: Оперативна обстановка на фронті складна, критична потреба у зміцненні повітряного щита

Фото: Facebook

Росія для продовження війни проти України застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю більш ніж 715 тис. осіб, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час засідання Ради Україна–НАТО на рівні головнокомандувачів у форматі відеозв’язку.

"У виступі перед колегами по Альянсу розповів про оперативну обстановку на фронті, яка залишається складною", – написав він у Телеграм-каналі за підсумками засідання у четвер.

За його даними, для продовження війни проти України РФ застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю більш ніж 715 тис. осіб. "Також Росія не припиняє завдавати ракетно-авіаційних ударів по критичних об’єктах нашої економіки, насамперед – по енергетичному сектору, намагаючись вплинути на українців у тилу мороком і холодом", – додав Сирський.

Він також поінформував колег із країн НАТО про те, що найбільш критичною для України є потреба у зміцненні повітряного щита. "Значний дефіцит у засобах ППО не дозволяє нам у повному обсязі захистити цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури", – наголосив він.

Сирський ознайомив учасників засідання із конкретним переліком потреб Сил оборони, висловив глибоку вдячність за послідовну підтримку України у протистоянні з переважаючим противником. "Збройні сили України цінують всі інструменти співробітництва з Північноатлантичним альянсом, які доступні на сьогодні", - сказав Сирський.

За його словами, колеги із країн НАТО висловили готовність і надалі підтримувати Україну.

"Наголосив на тому, що нашим першочерговим завданням має залишатися створення умов для справедливого миру шляхом зміцнення наших військових спроможностей. Користуючись нагодою, запросив Військовий комітет НАТО здійснити візит до України цього року", – резюмував головнокомандувач ЗСУ.