20:01 20.01.2026

Радник Зеленського Камишін закликає НАТО адаптувати стандарти оборонних технологій з України

НАТО варто адаптувати стандарти у сфері оборонних технологій до рівня, який наразі використовується в Україні, вважає радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін.

"Тому що в деяких випадках я бачу, що сили НАТО все ще купують міномети, тоді я як ми в Україні використовуємо їх все менше і менше", – навів приклад Камишін у виступі в Українському домі на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За його словами, український підхід до ведення бойових дій суттєво змінився через нетрадиційний характер війни та використання дронів, які мають аналогічні можливості й дальність ураження.

Камишін наголосив, що Україна готова адаптовувати власні продукти, у свою чергу НАТО, зі свого боку, переглядатиме та прийме відповідні стандарти.

"Я впевнений, що країни НАТО, принаймні ключові, готові це прийняти", - наголосив радник зі стратегічних питань.

Позицію Камишіна підтримала також і технічний директор (СТО) української оборонної компанії Fire Point Ірина Терех, зазначивши, що саме НАТО слід більше адаптуватися до сучасних реалій. На її думку, ідея полягає в тому, що зброя має бути ефективною на полі бою, а не відповідати формальним стандартам на папері.

Терех наголосила, що компанія прагне ділитися бойовим досвідом, технологіями у сфері мікросхем та знаннями про те, як протистояти загрозі.

"Але, знову ж таки, має бути крок від системи закупівель НАТО, системи прийняття рішень НАТО, визначення НАТО, що є безпечним, а що ні", - додала СТО Fire Point.

Як повідомлялося, 19-22 січня в Давосі працює Український дім – Ukraine House Davos 2026, співорганізаторами якого виступають Фонд Віктора Пінчука, Ukraine-Moldova American Enterprise Fund та Horizon Capital.

 

