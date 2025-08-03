Шмигаль представив Дорожню карту розвитку авіаційних спроможностей за стандартами НАТО

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Міністр оборони України Денис Шмигаль представив президенту України Володимиру Зеленському Дорожню карту розвитку авіаційних спроможностей за стандартами НАТО.

"У межах діяльності Коаліції повітряних сил Міністерство оборони спільно з Командуванням Повітряних сил ЗСУ представили сьогодні цей документ Президенту України, Верховному Головнокомандувачу Володимиру Зеленському. Дорожня карта розроблена на основі Доктрини повітряної міці НАТО – це стратегічний документ щодо принципів та способів застосування ВПС Альянсу для безпеки та стримування агресії. Ця доктрина є ключовою для оборонної стратегії НАТО, і на її основі формується підготовка нових членів Альянсу й партнерів", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

За його словами, мета Дорожньої карти — посилити спроможності України: застосовувати повітряну міць під час об'єднаних операцій та операцій в межах діяльності НАТО; завдавати ефективної поразки противнику під час поточної агресії та запобігти просуванню противника та стримати його в майбутньому.

"Дорожню карту структуровано відповідно до ключових функцій, визначених Доктриною НАТО. Завдяки цьому документу Повітряні сили ЗСУ набудуть спроможностей стримувати агресію противника через здатність застосовувати повітряну міць за стандартами НАТО", - наголосив прем'єр.