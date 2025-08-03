Шмигаль представив Дорожню карту розвитку авіаційних спроможностей за стандартами НАТО
Міністр оборони України Денис Шмигаль представив президенту України Володимиру Зеленському Дорожню карту розвитку авіаційних спроможностей за стандартами НАТО.
"У межах діяльності Коаліції повітряних сил Міністерство оборони спільно з Командуванням Повітряних сил ЗСУ представили сьогодні цей документ Президенту України, Верховному Головнокомандувачу Володимиру Зеленському. Дорожня карта розроблена на основі Доктрини повітряної міці НАТО – це стратегічний документ щодо принципів та способів застосування ВПС Альянсу для безпеки та стримування агресії. Ця доктрина є ключовою для оборонної стратегії НАТО, і на її основі формується підготовка нових членів Альянсу й партнерів", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.
За його словами, мета Дорожньої карти — посилити спроможності України: застосовувати повітряну міць під час об'єднаних операцій та операцій в межах діяльності НАТО; завдавати ефективної поразки противнику під час поточної агресії та запобігти просуванню противника та стримати його в майбутньому.
"Дорожню карту структуровано відповідно до ключових функцій, визначених Доктриною НАТО. Завдяки цьому документу Повітряні сили ЗСУ набудуть спроможностей стримувати агресію противника через здатність застосовувати повітряну міць за стандартами НАТО", - наголосив прем'єр.