Зеленський обговорив з генсеком НАТО енергетичну ситуацію в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої обговорив, зокрема ситуацію в енергетичному секторі країни та "поточні зусилля, спрямовані на припинення війни".

"Поговорив з президентом Зеленським про енергетичну ситуацію в Україні, де російські атаки спричиняють жахливі людські страждання, а також про поточні зусилля, спрямовані на припинення війни. Ми прагнемо забезпечити, щоб Україна й надалі отримувала необхідну підтримку для захисту сьогодні і, зрештою, для забезпечення тривалого миру", - написав Рютте у соцмережі Х у четвер.