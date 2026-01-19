Сили оборони відбили з початку доби 126 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 129 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

"Російські загарбники завдали 78 авіаційних ударів, скинувши 199 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 5355 дронів-камікадзе та здійснили 2985 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 39 штурмових та наступальних дій.

