01:39 17.01.2026

З початку доби на фронті відбулось 153 бойових зіткнень - Генштаб

З початку доби п'ятниці на фронті відбулось 153 бойових зіткнень, армія РФ завдала 55 авіаційних ударів, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 153 бойових зіткнення. Російські загарбники завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 144 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 4730 дронів-камікадзе та здійснили 2738 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - сказано в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках відбулося дві атаки загарбників. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши три керовані бомби, здійснив 118 обстрілів, зокрема дев’ять із реактивних систем залпового вогню.

Ворог 11 разів атакував на південно-слобожанському напрямку у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка, Амбарне, Дегтярне та у бік Круглого.

На куп’янському напрямку противник здійснив атаку в бік Петропавлівки.

На лиманському напрямку Сили оборони відбивали чотири штурмові дії у районах Нововодяного, Колодязів та у бік Діброви. Два боєзіткнення тривають.

На слов’янському напрямку ворог двічі атакував у районі Дронівки.

На краматорському напрямку противник один раз атакував позиції захисників у бік Міньківки.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 18 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки, одне боєзіткнення залишається незавершеним.

На покровському напрямку від початку цієї доби противник 43 рази атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії. В деяких локаціях бої продовжуються.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 141 окупантів, з яких 87 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили чотири одиниці автомобільної техніки, 33 безпілотних літальних апарати, антену зв’язку та протитанковий ракетний комплекс. Також уразили чотири одиниці автомобільної техніки, засіб РЕБ, пункт управління БпЛА, два склади та сім укриттів для особового складу противника", - сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку українські оборонці відбили п’ять атак загарбників в районах населених пунктів Зелений Гай, Олексіївка, Степове та Красногірське.

На гуляйпільському напрямку відбулось 28 боєзіткнень, в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка, Зелене та у бік Варварівки.

На оріхівському напрямку ворог шість разів намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Степногірськ, Приморське та Щербаки.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02CMah7hUj1qFfqQhg3bycKhVpLDSi3EExpik1GYrYSA1FyjqV32xcsyG8KhczgJpRl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

