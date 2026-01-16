Інтерфакс-Україна
Події
08:55 16.01.2026

Пересування громадян до "Пунктів незламності" дозволять під час комендантської години — Шмигаль

2 хв читати
Пересування громадян до "Пунктів незламності" дозволять під час комендантської години — Шмигаль
Фото: https://www.facebook.com/dshmyhal

В Україні змінюють правила пересування громадян під час комендантської години — людям дозволять вільно пересуватися для того, щоб дістатися "Пунктів незламності", зокрема й у нічний час, повідомив перший віцепрем’єр — міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, відповідне рішення ухвалено у зв’язку з масованими атаками РФ на об’єкти енергетики та запровадженням режиму надзвичайної ситуації в енергетиці з метою забезпечення максимальної скоординованості дій усіх служб у столиці, регіонах та громадах.

Шмигаль зазначив, що на нього покладено повноваження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також визначено низку завдань, ухвалених спільно на засіданні уряду.

"Змінюємо правила пересування громадян на вулиці в комендантську годину. Люди зможуть вільно пересуватися для того, щоб дістатися "Пунктів незламності", зокрема й вночі", — зазначив Шмигаль.

Державні компанії, зокрема "Укрзалізниця" та НАК "Нафтогаз", мають терміново забезпечити закупівлю імпортованої електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 років в обсязі не менше 50% від загального споживання.

Також, посилюється робота штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці та штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах міста Києва та Київської області, рекомендовано НКРЕКП у найкоротший строк переглянути й максимально спростити процедури підключення резервного енергетичного обладнання до мереж, а також передбачено перерозподіл резервного обладнання між регіонами з урахуванням критичності потреб об’єктів життєзабезпечення.

 

Теги: #комендантська_година #ситуація #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:03 16.01.2026
Албанія посилює підтримку України та планує долучитися до програми PURL у 2026 році — Качка

Албанія посилює підтримку України та планує долучитися до програми PURL у 2026 році — Качка

07:38 16.01.2026
Велика Британія виділяє Україні GBP20 млн для енергетичної безпеки на тлі першої річниці 100-річного партнерства

Велика Британія виділяє Україні GBP20 млн для енергетичної безпеки на тлі першої річниці 100-річного партнерства

01:00 16.01.2026
Ворог окупував Красногірське та просунувся у кількох населених пунктах Запорізької та Донецької областей - DeepState

Ворог окупував Красногірське та просунувся у кількох населених пунктах Запорізької та Донецької областей - DeepState

21:57 15.01.2026
Україна скликає "Енергетичний Рамштайн" - Сибіга

Україна скликає "Енергетичний Рамштайн" - Сибіга

21:20 15.01.2026
Свириденко: Де запроваджено НС в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години

Свириденко: Де запроваджено НС в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години

20:53 15.01.2026
"Енергоатом" свій захист зробив, "Укренерго" відсотків на 90 – ексміністерка енергетики Гринчук на ТСК

"Енергоатом" свій захист зробив, "Укренерго" відсотків на 90 – ексміністерка енергетики Гринчук на ТСК

15:35 15.01.2026
Зеленський анонсував сьогодні рішення щодо комендантської години

Зеленський анонсував сьогодні рішення щодо комендантської години

13:47 15.01.2026
Комендантська година не скасовується, але будуть винятки, – віцепремʼєр Кулеба

Комендантська година не скасовується, але будуть винятки, – віцепремʼєр Кулеба

10:14 15.01.2026
СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

02:38 15.01.2026
Від початку доби відбулось 118 боєзіткнень - Генштаб

Від початку доби відбулось 118 боєзіткнень - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Тимошенко прибула в суд для обрання їй запобіжного заходу

Велика Британія виділяє Україні GBP20 млн для енергетичної безпеки на тлі першої річниці 100-річного партнерства

Україна скликає "Енергетичний Рамштайн" - Сибіга

Свириденко: Де запроваджено НС в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години

Зеленський анонсував сьогодні рішення щодо комендантської години

ОСТАННЄ

За добу на Сумщині внаслідок атак РФ загинув чоловік, постраждали 11 осіб

Тимошенко прибула в суд для обрання їй запобіжного заходу

Трамп прийняв Нобелівську премію миру від Мачадо: Такий чудовий жест взаємної поваги

За добу війська РФ обстріляли Харків і 10 населених пунктів області, є поранена — ОВА

ППО знешкодила 53 із 76 безпілотників, зафіксоване влучання 19 ударних БпЛА на 9 локаціях – Повітряні сили

Естонія планує участь у європейських військових навчаннях у Гренландії -

Ворог за добу завдав ударів по 29 населених пунктах Запорізької області, двоє поранених

Трамп пригрозив застосувати Закон про повстання через протести в Міннесоті

ОВА: Двоє людей постраждали внаслідок обстрілів у Дніпропетровській області

У Запорізькій області понад 50 одиниць спецтехніки розчищають дороги після снігопаду - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА