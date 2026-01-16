Інтерфакс-Україна
10:36 16.01.2026

Ворог завдав удару по об'єктах критичної інфраструктури на Житомирщині

Російські окупанти атакували об’єкти критичної інфраструктури у Коростенському районі Житомирської області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Протягом тижня ворог систематично завдає ударів по критичній інфраструктурі Житомирщини. Цієї ночі під ударами знову опинилися об’єкти в Коростенському районі області. Жертв та постраждалих немає", - написав він у Телеграмі.

За його словами, усі спеціальні та екстрені служби спрацювали оперативно, нині триває усування наслідків ворожих ударів.

Як повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій, через атаку виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

"Російські війська завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури в Коростенському районі. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці події працювали сапери ДСНС: обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Також фахівці-хіміки здійснили контроль повітря: перевищень гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин не виявлено", - інформують у телеграм-каналі відомства.

До ліквідації наслідків ворожого удару були залучені 50 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС.

