Інтерфакс-Україна
Події
11:33 23.12.2025

УЧХ надавав допомогу постраждалим на Житомирщині після російської атаки БпЛА

1 хв читати
УЧХ надавав допомогу постраждалим на Житомирщині після російської атаки БпЛА
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) надавав допомогу постраждалим та рятувальникам у Житомирській області після російської повітряної атаки.

"Український Червоний Хрест надавав допомогу на місці атаки. Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Житомирській області встановили пункт допомоги, у якому протягом вчорашнього дня надавали необхідну підтримку постраждалим і рятувальникам, залученим до реагування", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Крім того, у наметі УЧХ місцеві жителі могли випити гарячий чай, зарядити гаджети та зігрітися.

За інформацією ДСНС України, внаслідок російської атаки БпЛА на об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури області сталася аварія на залізничних коліях, постраждали 4 працівники "Укрзалізниці".

 

Теги: #тчху #житомирська_область #учх

