Інтерфакс-Україна
Події
07:40 03.02.2026

Окупанти втратили впродовж доби 780 військовослужбовців - Генштаб

1 хв читати
Окупанти втратили впродовж доби 780 військовослужбовців - Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби  склали 780 одиниць живої сили та 218 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 вівторка.

Зокрема українськими воїнами знищено 6 танків, 4 бойові броньовані машини, 53 артилерійські системи, один засіб ППО, 153 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і одиницю спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 1171  БпЛА оперативно-тактичного рівня.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:12 04.02.2026
Окупанти за добу втратили 780 осіб та 215 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 780 осіб та 215 од. спецтехніки - Генштаб

08:08 03.02.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 167 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 167 бойових зіткнень

08:56 02.02.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 179 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 179 бойових зіткнень

07:28 02.02.2026
Окупанти за добу втратили 850 осіб та 148 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 850 осіб та 148 од. спецтехніки - Генштаб

08:12 01.02.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 338 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 338 бойових зіткнень

07:25 01.02.2026
Окупанти втратили впродовж доби 1090 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1090 військовослужбовців - Генштаб

10:50 31.01.2026
Українські захисники уразили ЗРК "Тор-М1" та інші військові об’єкти противника - Генштаб

Українські захисники уразили ЗРК "Тор-М1" та інші військові об’єкти противника - Генштаб

09:04 31.01.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 204 бойових зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 204 бойових зіткнення

07:38 31.01.2026
Окупанти за добу втратили 880 осіб та 58 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 880 осіб та 58 од. спецтехніки - Генштаб

11:53 30.01.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено ЗРК "Оса" та низку логістичних об’єктів російських окупантів на ТОТ Запорізької області

Генштаб ЗСУ: Уражено ЗРК "Оса" та низку логістичних об’єктів російських окупантів на ТОТ Запорізької області

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

Відновлення енергосистеми після одного з наймасовіших ракетних ударів РФ потребуватиме тривалого часу – Шмигаль

Зеленський: Очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари

ОСТАННЄ

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Франція передасть Україні EUR71 млн та 150 генераторів на підтримку енергетики

На Київщині лікарня заробила 2,5 млн грн, змушуючи пацієнтів купувати безкоштовні інтраокулярні лінзи

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожі атаки 3 лютого збільшилась до 12 осіб - ОВА

УЧХ передав три генератори геріатричному пансіонату

Ворог атакував інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині – ОВА

Голову облради та його дружину - народну депутатку - судитимуть за недостовірне декларування

Через бойові дії та обстріли РФ без світла залишилися споживачі в 6 областях

Лівий берег Києва повертається до тимчасових графіків – ДТЕК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА