07:40 03.02.2026
Окупанти втратили впродовж доби 780 військовослужбовців - Генштаб
Втрати окупантів впродовж доби склали 780 одиниць живої сили та 218 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 вівторка.
Зокрема українськими воїнами знищено 6 танків, 4 бойові броньовані машини, 53 артилерійські системи, один засіб ППО, 153 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і одиницю спецтехніки.
Повітряні удари коштували противнику знищених 1171 БпЛА оперативно-тактичного рівня.