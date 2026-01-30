Генштаб зафіксував впродовж доби 279 бойових зіткнень

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 279 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 п’ятниці.

"За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 41 авіаційниого удару, скинувши 123 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5583 дрони-камікадзе та здійснили 3802 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 144 – з реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб