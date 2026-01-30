Інтерфакс-Україна
Події
08:11 30.01.2026

Генштаб зафіксував впродовж доби 279 бойових зіткнень

1 хв читати
Генштаб зафіксував впродовж доби 279 бойових зіткнень
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 279 бойових зіткнень. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 п’ятниці. 

"За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 41 авіаційниого удару, скинувши 123 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5583 дрони-камікадзе та здійснили 3802 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 144 – з реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:55 29.01.2026
Окупанти за добу втратили 830 осіб та 88 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 830 осіб та 88 од. спецтехніки - Генштаб

08:49 28.01.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 105 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 105 бойових зіткнень

07:47 28.01.2026
Окупанти за добу втратили 690 осіб та 79 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 690 осіб та 79 од. спецтехніки - Генштаб

08:37 27.01.2026
Захисники України в ніч на 27 січня знищили або подавили 135 з 165 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 27 січня знищили або подавили 135 з 165 засобів повітряного нападу росіян

08:07 27.01.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 103 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 103 бойові зіткнення

12:33 26.01.2026
Генштаб ЗСУ: Вночі уражено НПЗ у Краснодарському краї та низка інших об’єктів ворога

Генштаб ЗСУ: Вночі уражено НПЗ у Краснодарському краї та низка інших об’єктів ворога

07:29 26.01.2026
Окупанти за добу втратили 1 020 осіб та 148 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 020 осіб та 148 од. спецтехніки - Генштаб

10:54 25.01.2026
Генштаб зафіксував 127 бойових зіткнень упродовж доби

Генштаб зафіксував 127 бойових зіткнень упродовж доби

16:22 24.01.2026
На лінії фронту відбулося 61 боєзіткнення, майже половина з них на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

На лінії фронту відбулося 61 боєзіткнення, майже половина з них на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

08:22 23.01.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 222 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 222 бойові зіткнення

ВАЖЛИВЕ

Зеленський Трампу: Україна очікує на виконання домовленостей щодо безпеки міст на період екстремальних морозів

Агентство з відновлення радить водіям 1-3 лютого утриматися від далеких поїздок через морози

Перемовини Україна-США-РФ продовжаться приблизно через тиждень – Віткофф

Трамп заявив, що обстрілів Києва з боку РФ не було останніми днями, бо він попросив про це Путіна

"Укренерго" в останній робочий день тижня обмежуватиме електроенергію в усіх регіонах України протягом доби

ОСТАННЄ

Навчання на "нульовому курсі" може бути відтерміновано на кілька тижнів в деяких вишах через холоди - Міносвіти

Керівник ЦПД: Активно воювати Росія спробує мінімум до весни

Речник МЗС України стосовно Криму та Донбасу: ООН вже відповіла, відхиливши незаконне захоплення території Росією

ЄС має намір схвалити 20-й пакет антиросійських санкцій 24 лютого - Каллас

"Метінвест" відновив і подовжив на 2026 рік програму матдопомоги молодятам із дитиною сумарно на 8,4 млн грн

Майже чотири сотні багатоповерхівок у Києві все ще без опалення – Кличко

Одна людина загинула, ще двоє постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби - ОВА

Сили безпілотних систем уразили за добу 902 ворожі цілі

Захисники України в ніч на 30 січня знищили або подавили 80 зі 112 засобів повітряного нападу росіян

Естонія внесла на розгляд ЄС пропозицію заборонити в'їзд росіянам-учасникам війни проти України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА