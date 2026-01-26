Інтерфакс-Україна
Події
12:33 26.01.2026

Генштаб ЗСУ: Вночі уражено НПЗ у Краснодарському краї та низка інших об’єктів ворога

2 хв читати
Генштаб ЗСУ: Вночі уражено НПЗ у Краснодарському краї та низка інших об’єктів ворога
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України у ніч проти понеділка, 26 січня, уразили інфраструктуру російського нафтопереробного заводу "Славянск Эко" (Краснодарський край, РФ) зі щорічною потужністю переробки нафти понад 4 млн тон, а також склади МТЗ на ТОТ Донецької та Запорізької областей та ще кілька об’єктів у тилу ворога, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"У ніч на 26 січня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу "Славянск Эко" (Слов’янськ-на-Кубані, Краснодарський край, рф)", - йдеться у повідомленні Генштабу у телеграм-каналі у понеділок.

"Зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу та вибухи в районі цілі. За попередньою інформацією уражено елементи установки первинної переробки нафти. Масштаб завданих збитків уточнюється", - повідомляє Генштаб.

Повідомляється, що щорічний можливий об’єм переробки цього підприємства складає понад 4 млн тон нафти. Цей завод є частиною енергетичного тилу РФ та задіяний у забезпеченні збройних сил агресора.

За даними Генштабу також уражено склади матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) підрозділів загарбників на тимчасово окупованих територіях Донецької (м. Донецьк) та Запорізької (с. Солодководне) областей.

"Окрім того, з метою послаблення наступальних спроможностей противника, завдано ударів по пункту управління БпЛА підрозділу у районі Великої Новосілки (ТОТ Донецька обл.) і по скупченнях живої сили противника в районах Юнаківки (ТОТ Сумської області) та Колісниківки (Харківської області). Кількість знищених та поранених окупантів з’ясовується", - додали у Генштабі.

Теги: #генштаб_зсу #обєкти #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:12 26.01.2026
Об’єкти Києво-Печерської лаври пошкоджено через російську атаку у ніч проти 24 січня

Об’єкти Києво-Печерської лаври пошкоджено через російську атаку у ніч проти 24 січня

07:29 26.01.2026
Окупанти за добу втратили 1 020 осіб та 148 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 020 осіб та 148 од. спецтехніки - Генштаб

10:54 25.01.2026
Генштаб зафіксував 127 бойових зіткнень упродовж доби

Генштаб зафіксував 127 бойових зіткнень упродовж доби

16:22 24.01.2026
На лінії фронту відбулося 61 боєзіткнення, майже половина з них на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

На лінії фронту відбулося 61 боєзіткнення, майже половина з них на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

15:52 23.01.2026
Генштаб повідомив про ураження нафтобази, РЛС та інших важливих об’єктів ворога

Генштаб повідомив про ураження нафтобази, РЛС та інших важливих об’єктів ворога

08:22 23.01.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 222 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 222 бойові зіткнення

08:16 23.01.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 841 ворожу ціль

Сили безпілотних систем уразили за добу 841 ворожу ціль

07:21 23.01.2026
Окупанти втратили впродовж доби 1280 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1280 військовослужбовців - Генштаб

08:54 22.01.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 154 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 154 бойові зіткнення

07:28 22.01.2026
Окупанти за добу втратили 1 070 осіб та 178 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 070 осіб та 178 од. спецтехніки - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Об’єкти Києво-Печерської лаври пошкоджено через російську атаку у ніч проти 24 січня

ППО України знешкодило 110 з 138 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

У ДТП загинув нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха

Зеленський: До компромісу мають бути готові всі три сторони, і американська також

Документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100% - Зеленський

ОСТАННЄ

Київ отримав від Польщі 130 генераторів – Кличко

У Плані процвітання немає посилання на конкретну дату вступу України в ЄС - Єврокомісія

У наступні дві доби в більшості регіонів України без опадів, на дорогах ожеледиця

ДТЕК повернувся до графіків погодинних відключень на Київщині

ПАРЄ затвердило склад Платформи Асамблеї для діалогу з російськими демократами

Помер працівник ДСНС, який потрапив під повторний російський удар 9 січня в Києві

Окупанти просунулись в районі Оріхово-Василівки – DeepState

Снігова буря в США призвела до людських жертв, майже 1 млн клієнтів енергокомпаній залишилися без світла

Каціон приступив до виконання обов'язків голови правління Ощадбанку

У Києві працюють чотири теплопункти УЧХ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА