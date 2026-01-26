Генштаб ЗСУ: Вночі уражено НПЗ у Краснодарському краї та низка інших об’єктів ворога

Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України у ніч проти понеділка, 26 січня, уразили інфраструктуру російського нафтопереробного заводу "Славянск Эко" (Краснодарський край, РФ) зі щорічною потужністю переробки нафти понад 4 млн тон, а також склади МТЗ на ТОТ Донецької та Запорізької областей та ще кілька об’єктів у тилу ворога, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"У ніч на 26 січня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу "Славянск Эко" (Слов’янськ-на-Кубані, Краснодарський край, рф)", - йдеться у повідомленні Генштабу у телеграм-каналі у понеділок.

"Зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу та вибухи в районі цілі. За попередньою інформацією уражено елементи установки первинної переробки нафти. Масштаб завданих збитків уточнюється", - повідомляє Генштаб.

Повідомляється, що щорічний можливий об’єм переробки цього підприємства складає понад 4 млн тон нафти. Цей завод є частиною енергетичного тилу РФ та задіяний у забезпеченні збройних сил агресора.

За даними Генштабу також уражено склади матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) підрозділів загарбників на тимчасово окупованих територіях Донецької (м. Донецьк) та Запорізької (с. Солодководне) областей.

"Окрім того, з метою послаблення наступальних спроможностей противника, завдано ударів по пункту управління БпЛА підрозділу у районі Великої Новосілки (ТОТ Донецька обл.) і по скупченнях живої сили противника в районах Юнаківки (ТОТ Сумської області) та Колісниківки (Харківської області). Кількість знищених та поранених окупантів з’ясовується", - додали у Генштабі.