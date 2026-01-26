13:07 26.01.2026
ДТЕК повернувся до графіків погодинних відключень на Київщині
Енергохолдинг ДТЕК повернувся до графіків погодинних відключень споживачів (ГПВ) у Київській області, повідомила компанія в Телеграм-каналі у понеділок.
"Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням Київщини. Водночас вона залишається складною й може змінюватися", – зазначили у компанії.
Як свідчать графіки, наведені у повідомленні ДТЕК, наразі діючі ГПВ на Київщині передбачають інтервали з 7-годинною відсутністю світла у денний період.
"В разі змін будемо вас інформувати в нашому Телеграм-каналі", – попередив ДТЕК споживачів.
Разом з тим, станом на 24 січня у Києві та кількох областях України продовжували діяти графіки аварійних відключень споживачів (ГАВ).