13:07 26.01.2026

ДТЕК повернувся до графіків погодинних відключень на Київщині

Енергохолдинг ДТЕК повернувся до графіків погодинних відключень споживачів (ГПВ) у Київській області, повідомила компанія в Телеграм-каналі у понеділок.

"Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням Київщини. Водночас вона залишається складною й може змінюватися", – зазначили у компанії.

Як свідчать графіки, наведені у повідомленні ДТЕК, наразі діючі ГПВ на Київщині передбачають інтервали з 7-годинною відсутністю світла у денний період.

"В разі змін будемо вас інформувати в нашому Телеграм-каналі", – попередив ДТЕК споживачів.

Разом з тим, станом на 24 січня у Києві та кількох областях України продовжували діяти графіки аварійних відключень споживачів (ГАВ).

