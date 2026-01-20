Інтерфакс-Україна
Події
12:37 20.01.2026

На Київщині внаслідок нічного обстрілу пошкоджені 15 обʼєктів цивільної інфраструктури — ОВА

1 хв читати
На Київщині внаслідок нічного обстрілу пошкоджені 15 обʼєктів цивільної інфраструктури — ОВА
Фото: Київська ОВА

Унаслідок нічної атаки росіян постраждали райони Київщини — Бучанський і Броварський, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Загалом у Київській області пошкоджено 15 об’єктів цивільної інфраструктури.

"Найбільше постраждав Бучанський район. На жаль, унаслідок атаки загинув 50-річний чоловік. Медики до останнього боролися за його життя, але врятувати людину не вдалося. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Також пошкоджено три автозаправні станції та чотири транспортні засоби", — написав Калашник в телеграм-каналі.

Він додав, що у Броварському районі пошкоджено три приватні будинки, підприємство та господарські споруди. Загиблих і поранених там немає.

Через наслідки удару в області застосовані екстрені відключення електроенергії. Усі служби працюють на місцях, триває ліквідація наслідків і фіксація пошкоджень.

"Повітряна тривога ще триває в окремих районах Київщини. Прошу жителів області не ігнорувати сигнали небезпеки, залишатися у безпечних місцях і берегти себе та своїх близьких", — додав голова ОВА.

Теги: #атака_рф #київська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:55 20.01.2026
Свириденко: Ситуація з енергетикою залишається складною у Києві, Харківській, Сумській та Чернігівській областях

Свириденко: Ситуація з енергетикою залишається складною у Києві, Харківській, Сумській та Чернігівській областях

11:14 20.01.2026
Внаслідок масованої атаки знеструмлені споживачі у Києві та шести областях

Внаслідок масованої атаки знеструмлені споживачі у Києві та шести областях

10:43 20.01.2026
Сили оборони збили 27 російських ракет і 315 БПЛА

Сили оборони збили 27 російських ракет і 315 БПЛА

10:03 20.01.2026
Найскладніше після нічного російського обстрілу в Києві – Зеленський

Найскладніше після нічного російського обстрілу в Києві – Зеленський

09:31 20.01.2026
Сибіга: Удар Путіна по Україні вранці — це сигнал тривоги для світових лідерів, які зібралися в Давосі

Сибіга: Удар Путіна по Україні вранці — це сигнал тривоги для світових лідерів, які зібралися в Давосі

08:07 13.01.2026
У Києві та Київській області запроваджені екстрені відключення електроенергії

У Києві та Київській області запроваджені екстрені відключення електроенергії

18:04 11.01.2026
Голова Київської ОВА закликав жителів області не блокувати дороги через відсутність електропостачання

Голова Київської ОВА закликав жителів області не блокувати дороги через відсутність електропостачання

10:10 11.01.2026
Негода суттєво ускладнює роботи з відновлення пошкоджених електромереж - Київська ОВА

Негода суттєво ускладнює роботи з відновлення пошкоджених електромереж - Київська ОВА

10:02 11.01.2026
На Київщині відновили світло понад 370 тис. родин, майже 30 тис. залишаються без електрики

На Київщині відновили світло понад 370 тис. родин, майже 30 тис. залишаються без електрики

11:53 09.01.2026
У Києві та Київській області через нічну атаку РФ без світла понад 0,5 млн споживачів – Міненерго

У Києві та Київській області через нічну атаку РФ без світла понад 0,5 млн споживачів – Міненерго

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: У нас стало трохи більше систем ППО

Україна отримала запрошення до Ради миру Трампа – Зеленський

Зеленський: Якщо будуть готові документи, тоді я поїду в Давос, поки – є виклик в Україні

РФ з жовтня-2025 пошкодила 8,5 ГВт енергогенерації України, потрібно допомоги на $1 млрд – міністр економіки

Сили оборони збили 27 російських ракет і 315 БПЛА

ОСТАННЄ

Стартував прийом заявок від громад на фінансування будівництва укриттів у дитсадках - Свириденко

Зеленський: У нас стало трохи більше систем ППО

Президент Єврокомісії в Давосі: Іммобілізація росактивів – це нагадування для РФ та послання для світу – Європа буде з Україною

Зеленський щодо саміту G7: Поки Макрон мене не запрошував

Україна отримала запрошення до Ради миру Трампа – Зеленський

Зеленський: Якщо будуть готові документи, тоді я поїду в Давос, поки – є виклик в Україні

Українська переговорна делегація вже перебуває у Давосі, провела перші зустрічі - джерело

ВАКС засудив Януковича до 15 років заочно за заволодіння угіддями Сухолуччя

Водопостачання в Києві планується до відновлення до кінця дня

РФ з жовтня-2025 пошкодила 8,5 ГВт енергогенерації України, потрібно допомоги на $1 млрд – міністр економіки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА