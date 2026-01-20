На Київщині внаслідок нічного обстрілу пошкоджені 15 обʼєктів цивільної інфраструктури — ОВА

Фото: Київська ОВА

Унаслідок нічної атаки росіян постраждали райони Київщини — Бучанський і Броварський, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Загалом у Київській області пошкоджено 15 об’єктів цивільної інфраструктури.

"Найбільше постраждав Бучанський район. На жаль, унаслідок атаки загинув 50-річний чоловік. Медики до останнього боролися за його життя, але врятувати людину не вдалося. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Також пошкоджено три автозаправні станції та чотири транспортні засоби", — написав Калашник в телеграм-каналі.

Він додав, що у Броварському районі пошкоджено три приватні будинки, підприємство та господарські споруди. Загиблих і поранених там немає.

Через наслідки удару в області застосовані екстрені відключення електроенергії. Усі служби працюють на місцях, триває ліквідація наслідків і фіксація пошкоджень.

"Повітряна тривога ще триває в окремих районах Київщини. Прошу жителів області не ігнорувати сигнали небезпеки, залишатися у безпечних місцях і берегти себе та своїх близьких", — додав голова ОВА.