18:04 11.01.2026

Голова Київської ОВА закликав жителів області не блокувати дороги через відсутність електропостачання

Фото: Київська ОВА

Очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник прокоментував перекриття доріг жителями області, наголосивши, що не це пришвидшить відновлення електропостачання.

"Розумію ваше обурення через тривалу відсутність електропостачання. Перекриття доріг і блокування руху ніяк не пришвидшить відновлення світла. Наші енергетики працюють безупинно, у складних морозних умовах, щоб якнайшвидше підключити всі будинки, кожну домівку в найвіддаленішому куточку регіону", - написав Калашник в телеграм-каналі.

Він наголосив, що аварійних відключень цього тижня через масовані атаки ворога дуже багато, і робота над ними триває цілодобово. У цей час особливо важливо зберігати спокій і триматися разом.

"Київщина працює в режимі 24/7. Кординуємо роботу всіх служб, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки ворожих атак і негоди та забезпечити людей світлом і теплом. Із майже 30 тисяч споживачів, які зранку залишилися без електроенергії через аварійні відключення, енергетики вже відновили електропостачання близько половині. Робота триває безперервно – крок за кроком повертаємо людям електроенергію та стабільне енергопостачання", – резюмував Калашник.

Теги: #електропостачання #перекриття #київська_область #дороги

