Голова Київської ОВА закликав жителів області не блокувати дороги через відсутність електропостачання
Очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник прокоментував перекриття доріг жителями області, наголосивши, що не це пришвидшить відновлення електропостачання.
"Розумію ваше обурення через тривалу відсутність електропостачання. Перекриття доріг і блокування руху ніяк не пришвидшить відновлення світла. Наші енергетики працюють безупинно, у складних морозних умовах, щоб якнайшвидше підключити всі будинки, кожну домівку в найвіддаленішому куточку регіону", - написав Калашник в телеграм-каналі.
Він наголосив, що аварійних відключень цього тижня через масовані атаки ворога дуже багато, і робота над ними триває цілодобово. У цей час особливо важливо зберігати спокій і триматися разом.
"Київщина працює в режимі 24/7. Кординуємо роботу всіх служб, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки ворожих атак і негоди та забезпечити людей світлом і теплом. Із майже 30 тисяч споживачів, які зранку залишилися без електроенергії через аварійні відключення, енергетики вже відновили електропостачання близько половині. Робота триває безперервно – крок за кроком повертаємо людям електроенергію та стабільне енергопостачання", – резюмував Калашник.