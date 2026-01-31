Інтерфакс-Україна
Події
15:03 31.01.2026

Енергосистема Київщини працює в режимі відновлення - ОВА

1 хв читати
Енергосистема Київщини працює в режимі відновлення - ОВА

Станом на зараз критичну інфраструктуру Київської області заживлено, а повернення світла в домівки відбувається поступово — з урахуванням технічної безпеки мереж, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"На Київщині енергосистема працює в режимі відновлення. Внаслідок каскадної аварії були застосовані екстрені відключення електроенергії. Станом на зараз критична інфраструктура області заживлена, а повернення світла в домівки відбувається поступово — з урахуванням технічної безпеки мереж", - написав він у Телеграмі.

За його словами, такий режим необхідний, аби не допустити перевантаження системи та повторних збоїв.

Теги: #київська_область #енергопостачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:34 31.01.2026
У Києві, Київській та Дніпропетровській областях критична інфраструктура заживлена – Шмигаль

У Києві, Київській та Дніпропетровській областях критична інфраструктура заживлена – Шмигаль

12:32 31.01.2026
Протягом найближчих годин світло в Україні буде відновлено – Шмигаль

Протягом найближчих годин світло в Україні буде відновлено – Шмигаль

14:33 26.01.2026
Проблеми з енергопостачанням та опаленням в січні стали тестом на ефективність інженерних рішень – девелопери

Проблеми з енергопостачанням та опаленням в січні стали тестом на ефективність інженерних рішень – девелопери

13:07 26.01.2026
ДТЕК повернувся до графіків погодинних відключень на Київщині

ДТЕК повернувся до графіків погодинних відключень на Київщині

20:23 24.01.2026
"Укренерго" в неділю застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

"Укренерго" в неділю застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

15:49 24.01.2026
Близько 600 будинків на Троєщині в Києві без тепла, води і світла – мер

Близько 600 будинків на Троєщині в Києві без тепла, води і світла – мер

19:10 23.01.2026
Зеленський: У будь-якій країні світу був би блекаут, якби їх атакували 500 дронів за ніч

Зеленський: У будь-якій країні світу був би блекаут, якби їх атакували 500 дронів за ніч

17:25 22.01.2026
Київські соцзаклади працюють стабільно завдяки альтернативним джерелам енергії - Кличко

Київські соцзаклади працюють стабільно завдяки альтернативним джерелам енергії - Кличко

20:14 20.01.2026
Зеленський наголосив на персональній відповідальності уряду за стабілізацію ситуації з енергопостачанням, "нелінійні пропозиції" чекає у середу

Зеленський наголосив на персональній відповідальності уряду за стабілізацію ситуації з енергопостачанням, "нелінійні пропозиції" чекає у середу

12:37 20.01.2026
На Київщині внаслідок нічного обстрілу пошкоджені 15 обʼєктів цивільної інфраструктури — ОВА

На Київщині внаслідок нічного обстрілу пошкоджені 15 обʼєктів цивільної інфраструктури — ОВА

ВАЖЛИВЕ

У Києві починають відновлювати роботу метро на всіх трьох лініях – Кличко

У Києві, Київській та Дніпропетровській областях критична інфраструктура заживлена – Шмигаль

Енергосистема України поступово відновлюється після системної аварії – Міненерго

Протягом найближчих годин світло в Україні буде відновлено – Шмигаль

Електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин – Міненерго

ОСТАННЄ

МАГАТЕ про збій в ОЕС України: Прямого впливу на ядерну безпеку не очікується, але загальна ситуація нестабільна

Працюють "синя" та "зелена" лінії київського метро, на "червоній" тривають перевірки перед відновленням роботи – КМДА

У Златополі на Харківщині вийшло з ладу електротехнічне обладнання майже на всіх котельнях

У Києві починають відновлювати роботу метро на всіх трьох лініях – Кличко

Ворог просунувся на гуляйпільському напрямку – DeepState

Сильні морози очікуються в Україні найближчими днями

Очільника окупаційної адміністрації Маріуполя заочно засуджено до 15 років позбавлення волі

Енергетики повернули електрику критичній інфраструктурі Києва – ДТЕК

Енергосистема України поступово відновлюється після системної аварії – Міненерго

Чернігівщина повністю знеструмлена - обладміністрація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА