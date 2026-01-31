Енергосистема Київщини працює в режимі відновлення - ОВА

Станом на зараз критичну інфраструктуру Київської області заживлено, а повернення світла в домівки відбувається поступово — з урахуванням технічної безпеки мереж, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"На Київщині енергосистема працює в режимі відновлення. Внаслідок каскадної аварії були застосовані екстрені відключення електроенергії. Станом на зараз критична інфраструктура області заживлена, а повернення світла в домівки відбувається поступово — з урахуванням технічної безпеки мереж", - написав він у Телеграмі.

За його словами, такий режим необхідний, аби не допустити перевантаження системи та повторних збоїв.