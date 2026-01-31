Групу дітей та підлітків вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонської області вдалося повернути ще одну групу дітей та підлітків, повідомив глава обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Це – дівчата та хлопці віком від 8 місяців до 17 років. Серед врятованих – 11-річна дівчина, яку окупаційна влада намагалася помістити до інтернату. Проти її мами відкрили кримінальну справу та незаконно позбавили батьківських прав, дізнавшись, що жінка служить у ЗСУ. Хлопців п’яти та 11-ті років російські військові неодноразово вивозили до районного центру на так званий "суд". Там дітей допитували, принижували і на їхніх очах знущалися з батька", - написав він у Телеграмі.

Нині діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.

За словами Прокудіна, від початку 2026 року на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернуто 19 дітей.

Очільник ОВА подякував за сприяння команді Save Ukraine та всім причетним за повернення українських дітей в безпечне середовище.