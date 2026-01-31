Інтерфакс-Україна
Події
16:20 31.01.2026

Групу дітей та підлітків вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

1 хв читати
Групу дітей та підлітків вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонської області вдалося повернути ще одну групу дітей та підлітків, повідомив глава обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Це – дівчата та хлопці віком від 8 місяців до 17 років. Серед врятованих – 11-річна дівчина, яку окупаційна влада намагалася помістити до інтернату. Проти її мами відкрили кримінальну справу та незаконно позбавили батьківських прав, дізнавшись, що жінка служить у ЗСУ. Хлопців п’яти та 11-ті років російські військові неодноразово вивозили до районного центру на так званий "суд". Там дітей допитували, принижували і на їхніх очах знущалися з батька", - написав він у Телеграмі.

Нині діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.

За словами Прокудіна, від початку 2026 року на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернуто 19 дітей.

Очільник ОВА подякував за сприяння команді Save Ukraine та всім причетним за повернення українських дітей в безпечне середовище.

Теги: #діти #bring_kids_back_ua #повернення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:17 28.01.2026
Уряд надасть 10 тис портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю – Свириденко

Уряд надасть 10 тис портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю – Свириденко

14:07 25.01.2026
Мікроавтобус з дітьми перекинувся на Закарпатті, є постраждалі

Мікроавтобус з дітьми перекинувся на Закарпатті, є постраждалі

23:57 24.01.2026
У Слов’янську двоє підлітків постраждали внаслідок атак ворожих FPV-дронів - МВА

У Слов’янську двоє підлітків постраждали внаслідок атак ворожих FPV-дронів - МВА

15:42 22.01.2026
На підконтрольну Україні територію повернули трьох дітей – Прокудін

На підконтрольну Україні територію повернули трьох дітей – Прокудін

07:19 21.01.2026
Літак Трампа, який вилетів у Швейцарію, повернувся до США через несправність

Літак Трампа, який вилетів у Швейцарію, повернувся до США через несправність

16:36 16.01.2026
В Івано-Франківську розпочав роботу 10-й центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

В Івано-Франківську розпочав роботу 10-й центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

19:08 15.01.2026
Три дитини вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з ТОТ Херсонщини – ОВА

Три дитини вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з ТОТ Херсонщини – ОВА

08:56 15.01.2026
Четверо дітей постраждали внаслідок атаки ворожого БпЛА на Сумщині – прокуратура

Четверо дітей постраждали внаслідок атаки ворожого БпЛА на Сумщині – прокуратура

14:55 13.01.2026
У Києві розпочав роботу 9-й центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

У Києві розпочав роботу 9-й центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

22:57 08.01.2026
У Кривому Розі кількість постраждалих від ракетного удару зросла до 23 людей, з них 6 дітей - ДСНС

У Кривому Розі кількість постраждалих від ракетного удару зросла до 23 людей, з них 6 дітей - ДСНС

ВАЖЛИВЕ

У Києві починають відновлювати роботу метро на всіх трьох лініях – Кличко

У Києві, Київській та Дніпропетровській областях критична інфраструктура заживлена – Шмигаль

Енергосистема України поступово відновлюється після системної аварії – Міненерго

Протягом найближчих годин світло в Україні буде відновлено – Шмигаль

Електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин – Міненерго

ОСТАННЄ

ПП на кордоні з Молдовою працюють у штатному режимі

"УЗ" організує автобусні трансфери для пасажирів через активність ворожих БпЛА на декількох напрямках

Поліція перевіряє обставини стрілянини на Житомирщині

Котельні у Златополі Харківської області поновили роботу у штатному режимі - мер

Петиція про запровадження безготівкової оплати проїзду в маршрутках Києва не набрала необхідних голосів

Київське метро повернулося до роботи у звичайному режимі – КМДА

МАГАТЕ про збій в ОЕС України: Прямого впливу на ядерну безпеку не очікується, але загальна ситуація нестабільна

Працюють "синя" та "зелена" лінії київського метро, на "червоній" тривають перевірки перед відновленням роботи – КМДА

Енергосистема Київщини працює в режимі відновлення - ОВА

У Златополі на Харківщині вийшло з ладу електротехнічне обладнання майже на всіх котельнях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА