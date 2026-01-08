У Кривому Розі кількість постраждалих від ракетного удару зросла до 23 людей, з них 6 дітей - ДСНС

У Кривому Розі внаслідок ракетного удару постраждали 23 людини, серед яких шестеро дітей, в результаті обстрілу пошкоджено 29 багатоквартирних будинків.

"Кількість постраждалих зросла до 23 людей, з них 6 дітей. Внаслідок ракетного удару пошкоджено 29 багатоквартирних будинків, 21 автомобіль та адміністративну будівлю. Аварійно-рятувальні роботи тривають. На місці події працюють психологи ДСНС", - йдеться в дописі пресслужби ДСНС України у Телеграм.

Раніше повідомлялося про 17 постраждалих, серед яких було троє дітей.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/56077