Інтерфакс-Україна
Події
08:59 27.01.2026

Кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих дронів на Одесу зросла до 23 - ОВА

Фото: ДСНС Одещини

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Одесу зросла до 23, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер у Телеграмі.

"Вночі російські терористи масовано атакували мирну Одещину понад 50 ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено десятки житлових будинків, церкву, дитячий садок, ліцей, фітнес-центр, приватний транспорт. На кількох локаціях спалахнули масштабні пожежі. У низці багатоповерхових будинків зруйновано та пошкоджено десятки квартир, понівечено фасади, вибито вікна. Рятувальники визволили 14 людей, серед них одна дитина. Попередньо відомо, що під завалами можуть ще перебувати люди", - написав Кіпер у Телеграм-каналі.

"Станом на зараз постраждали 23 особи. 9 людей госпіталізовано, серед них 2 дитини (дівчатка 2013 та 2008 року народження) та вагітна жінка на 39-му тижні. Одна людина перебуває у важкому стані, ще вісім — у стані середньої тяжкості. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. На місцях ворожих ударів працюють оперативні штаби, рятувальники та екстрені служби. Триває ліквідація наслідків атаки та проводяться аварійно-рятувальні роботи. Правоохоронні органи фіксують чергові воєнні злочини російської федерації проти мирного населення", - йдеться в повідомленні начальника Одеської ОВА.

