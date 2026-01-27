Поїзди затримуються через аномальні погодні умови - Укрзалізниця
Укрзалізниця повідомила про затримку поїздів через аномальні погодні умови. Про це йдеться в інформації, розміщеній в Телеграм-каналі компанії.
"Аномальні погодні умови ускладнюють рух поїздів по всій країні. Виявлено щонайменше 10 місць, де повалені дерева пошкодили лінію електропередач та пристрої зв’язку та сигналізації, тому виведено резервні тепловози і на 10 перегонах рух переведено на телефонний звʼязок. Одне з дерев також поцілило в пасажирський вагон поїзда №127/128 Запоріжжя-Львів, проте обійшлося без травм пасажирів та пошкоджень самого вагона. Найскладніша ситуація на Одещині, де суцільна ожеледь вкрила лінію електропередач, із цим вже працює спецтехніка", - сказано в повідомленні Укрзалізниці.
найбільші відставання від графіка зафіксовано у рейсів:
38 Одеса - Ужгород +7:50
78 Одеса - Ковель +6:00
166 Одеса - Чернівці +5:55
12 Одеса - Львів +5:38
106 Одеса - Київ +5:07
Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/7709