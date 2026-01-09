Інтерфакс-Україна
Події
06:05 09.01.2026

"Укрзалізниця": Через пошкодження контактної мережі на Київщині рух деяких поїздів здійснюється із затримками

На Київщині через пошкодження контактної мережі та знеструмлення спостерігаються затримки руху окремих пасажирських поїздів, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

За інформацією компанії рух наразі здійснюється, в тому числі під резервними тепловозами, поїздами: №743/744 Славсько — Дарниця, №21/22 Харків — Львів, №15/16 Ворохта — Харків та №79/80 Львів — Дніпро.

"Решта поїздів, яка мала слідувати через пошкоджену ділянку, продовжує рух зміненим маршрутом з контрольованими відхиленнями від графіку", – йдеться в повідомленні у Facebook.

