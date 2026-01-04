Інтерфакс-Україна
Події
15:31 04.01.2026

"Укрзалізниця" проводить коригування розкладу руху поїздів

"Укрзалізниця" проводить коригування розкладу поїздів через ускладнення руху на нещодавно враженій ворогом фастівській ділянці, продаж квитків на деякі рейси переноситься на після січня.

"В результаті ускладненого руху на нещодавно враженій ворогом фастівській ділянці та певних змін у маршрутах через безпекові міркування, ми вносимо необхідні корективи до графіку руху поїздів. Нові розклади будуть готові до кінця доби 7 січня, а отже продаж відкриємо зранку 8 січня: внутрішні рейси – з 08:00, міжнародні рейси – з 09:00. За оновленими розкладами українські поїзди поїдуть з 22 січня", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі перевізника.

В "УЗ" перепросили за затримки в межах 1-2 годин, залежно від інтенсивності руху на Фастівській ділянці та подякували за слова підтримки на адресу залізничників.

