До України надійшли перші 78 з понад 300 промислових котлів від Італії - ЗМІ

Посол Італії в Україні Карло Формоза разом із віцепрем'єр-міністром з питань відбудови Олексієм Кулебою зустрів поблизу Києва першу партію з 78 промислових котлів із загальної кількості понад 300, подарованих італійським урядом для подолання енергетичної кризи, спричиненої навмисними атаками РФ на цивільну інфраструктуру України в розпал зими, повідомляє у четвер італійське агентство ANSA.

"Котли призначені для пошкоджених міських мереж, лікарень та громад, які надають основні послуги: ця гуманітарна ініціатива забезпечить загальну теплову потужність, достатню для приблизно 90 тисяч будинків або міського центру з 250 тисячами жителів", – зазначив Формоза, нагадавши, що ця пожертва є виконанням зобов'язання, взятого на себе прем'єр-міністром Італії перед президентом України.

Посол також нагадав, що Італія розпочала програму з постачання електрогенераторів середньої та великої потужності, які будуть підтримувати лікарні, систем водопостачання та критичної інфраструктури в разі відключення електроенергії, а також що країна терміново виділила додаткові EUR10 млн на гуманітарну допомогу в рамках Фонду енергетичної підтримки України.

"Таким чином, Італія виділила понад EUR135 млн на енергетичну безпеку українського населення", - повідомив Формоза.