Інтерфакс-Україна
Події
14:33 20.01.2026

В Україну надійшла партія допомоги від уряду Італії – Кулеба

1 хв читати
В Україну надійшла партія допомоги від уряду Італії – Кулеба
Фото: Мінрозвитку громад

Україна отримала партію енергетичного обладнання від уряду Італії, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Йдеться про 39 одиниць промислового котельного обладнання загальною потужністю майже 53 МВт – модульні та водогрійні котли разом із пальниками, комплектуючими, фільтрами й допоміжними системами", - написав Кулеба в телеграм-каналі.

Він зазначив, що отримана допомога - це реалізація домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським та головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Загальна вага цієї партії – понад 109 тонн, оціночна вартість гуманітарної допомоги – 835,5 тисяч євро.

"Найближчими днями надійдуть наступні партії. Першочергово - передаємо обладнання до прифронтових областей", - наголосив Кулеба.

Міністр додав, що це лише частина ширшої програми підтримки. Загалом Італія погодила передачу 78 одиниць теплотехнічного обладнання із сумарною потужністю 116 МВт. Котли можуть працювати як основні або резервні джерела тепла – для лікарень, шкіл, адміністративних будівель, об’єктів критичної інфраструктури, а також у складі міських котелень і систем Теплокомуненерго.

"Такі рішення дозволяють посилювати теплопостачання, закривати аварійні потреби після обстрілів і зменшувати вразливість громад у зимовий період", - резюмував він.

Теги: #енергообладнання #кулеба #італія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:11 19.01.2026
Італія та Угорщина приєдналися до організованої Трампом "Ради Миру"

Італія та Угорщина приєдналися до організованої Трампом "Ради Миру"

19:14 18.01.2026
Італія передасть Україні опалювальне обладнання для підтримки постраждалих від обстрілів регіонів — Буданов

Італія передасть Україні опалювальне обладнання для підтримки постраждалих від обстрілів регіонів — Буданов

14:19 18.01.2026
Триває аудит пунктів незламності по всій Україні – О.Кулеба

Триває аудит пунктів незламності по всій Україні – О.Кулеба

22:14 16.01.2026
Одещина отримає промислові бойлери в межах допомоги Італії Україні

Одещина отримає промислові бойлери в межах допомоги Італії Україні

20:40 16.01.2026
Лондон хоче побачити ознаки прагнення Москви до миру, перш ніж вдаватися до дипломатичних дій щодо України

Лондон хоче побачити ознаки прагнення Москви до миру, перш ніж вдаватися до дипломатичних дій щодо України

15:44 16.01.2026
Регіони отримали можливість запроваджувати гнучкі правила комендантської години – Кулеба

Регіони отримали можливість запроваджувати гнучкі правила комендантської години – Кулеба

11:40 10.01.2026
Подача теплоносія відновлена у 4 тис з 6 тис київських багатоповерхівок, тепло у квартирах буде пізніше – віцепрем'єр

Подача теплоносія відновлена у 4 тис з 6 тис київських багатоповерхівок, тепло у квартирах буде пізніше – віцепрем'єр

17:49 09.01.2026
РФ атакувала цивільні судна під прапорами Сент-Кіттс і Невіс та Коморських островів, загинув член екіпажу - громадянин Сирії

РФ атакувала цивільні судна під прапорами Сент-Кіттс і Невіс та Коморських островів, загинув член екіпажу - громадянин Сирії

11:45 07.01.2026
У Казерті на півдні Італії відбудеться масштабний фестиваль українських вертепів і колядок

У Казерті на півдні Італії відбудеться масштабний фестиваль українських вертепів і колядок

00:35 07.01.2026
Мелоні підтвердила виключення можливості відправлення італійських військ в Україну

Мелоні підтвердила виключення можливості відправлення італійських військ в Україну

ВАЖЛИВЕ

Міненерго призначило Гавву виконувачем обовʼязків глави "Оператора ринку"

Удари РФ порушили роботу кількох важливих для ядерної безпеки електропідстанцій, ЧАЕС знеструмлена –- МАГАТЕ

Міністр оборони України: стратегічна ціль - убивати 50 тисяч окупантів на місяць

Федоров: є всі шанси завершити війну, якщо зупинимо РФ в небі, на землі та завдамо нищівного удару по її економіці

Зеленський: Я звертався до лідерів Європи з пропозицією створити об'єднані збройні сили, поки ніхто не зробив кроку назустріч цій ідеї

ОСТАННЄ

Україна закликає Раду керуючих МАГАТЕ відреагувати на атаку РФ та і вирішити питання присутності Росії в Раді - Сибіга

Міненерго призначило Гавву виконувачем обовʼязків глави "Оператора ринку"

Свириденко: станом на зараз наявного продовольства в Україні достатньо

Глава МВС: майже 15 тис. звернень на лінію 112 щодо відсутності тепла та електрики поступило зі столиці і Київщини

Удари РФ порушили роботу кількох важливих для ядерної безпеки електропідстанцій, ЧАЕС знеструмлена –- МАГАТЕ

НАБУ: завершено слідство по операції "Чисте місто"

Координаційний штаб повідомив про 2080 військових та 230 цивільних, повернутих за рік за обмінами

Федоров: цього місяця 40 тисяч перехоплювачів буде поставлено у військо

Міністр оборони України анонсував запуск "революційного проєкту" керування дронами Mission control

Міністр оборони України: стратегічна ціль - убивати 50 тисяч окупантів на місяць

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА