В Україну надійшла партія допомоги від уряду Італії – Кулеба

Фото: Мінрозвитку громад

Україна отримала партію енергетичного обладнання від уряду Італії, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Йдеться про 39 одиниць промислового котельного обладнання загальною потужністю майже 53 МВт – модульні та водогрійні котли разом із пальниками, комплектуючими, фільтрами й допоміжними системами", - написав Кулеба в телеграм-каналі.

Він зазначив, що отримана допомога - це реалізація домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським та головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Загальна вага цієї партії – понад 109 тонн, оціночна вартість гуманітарної допомоги – 835,5 тисяч євро.

"Найближчими днями надійдуть наступні партії. Першочергово - передаємо обладнання до прифронтових областей", - наголосив Кулеба.

Міністр додав, що це лише частина ширшої програми підтримки. Загалом Італія погодила передачу 78 одиниць теплотехнічного обладнання із сумарною потужністю 116 МВт. Котли можуть працювати як основні або резервні джерела тепла – для лікарень, шкіл, адміністративних будівель, об’єктів критичної інфраструктури, а також у складі міських котелень і систем Теплокомуненерго.

"Такі рішення дозволяють посилювати теплопостачання, закривати аварійні потреби після обстрілів і зменшувати вразливість громад у зимовий період", - резюмував він.