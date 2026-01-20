Інтерфакс-Україна
15:54 20.01.2026

Права підозрюваного у підриві "Північних потоків" Кузнєцова суттєво порушуються в Німеччині – омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про суттєве порушення прав утриманого під вартою в Німеччині громадянина України Сергія Кузнєцова, підозрюваного у справі про підрив на газопроводі "Північний потік", та анонсував звернення до компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина з цього приводу.

"Щойно отримав чергову тривожну звістку від дружини Сергія Кузнєцова, яка нещодавно відвідала його в німецькому СІЗО. За її словами, права Сергія як людини суттєво порушуються. З листопада він не здійснив жодного телефонного дзвінка, попри те, що суд офіційно дозволив йому телефонні контакти. Адміністрація установи досі "технічно" не організувала таку можливість. Зимове взуття, яке було передано й зберігається на складі, Сергію не видають. Питання харчування, попри всі попередні звернення, досі остаточно не вирішено з урахуванням його потреб", - написав Лубінець в Телеграм у вівторок.

Він також зазначив, що Кузнєцова утримують у секції для "особливо небезпечних", у режимі фактичної ізоляції – 23 години на добу в одиночній камері. "Дружина може бачити його лише один раз на місяць, можливості спілкування та доступу до нормальних умов суттєво обмежені. В інших секціях установи, за її словами, подібного рівня ізоляції та тиску немає. Такий режим утримання може мати ознаки нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження і потенційно бути розцінений як форма катування, що неприпустимо відповідно до міжнародних стандартів у сфері прав людини", - наголосив омбудсмен.

Лубінець повідомив, що зараз готує офіційні листи з детальним переліком зафіксованих порушень до органів юстиції, пенітенціарної системи та правозахисних інституцій Німеччини з вимогою невідкладно виправити ситуацію.

"Я буду наполягати на наданні мені можливості провести моніторинговий візит особисто до місця утримання Сергія Кузнєцова. Я хочу особисто перевірити умови тримання нашого громадянина, поспілкуватися з ним конфіденційно й оцінити, наскільки дотримуються його права. Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, я вимагаю надати мені та моїй делегації безперешкодний доступ до Сергія Кузнєцова і забезпечити приведення умов його утримання у відповідність до стандартів Ради Європи, Європейської конвенції з прав людини та Конвенції ООН проти катувань. Я залишаюся на зв’язку з родиною та адвокатами Сергія і запевняю: ми не залишимо його наодинці з цією ситуацією", - написав він.

Як повідомлялось, екстрадиція прослідувала за рішенням Верховного суду Італії, який 19 листопада відхилив апеляцію Кузнєцова проти рішення Апеляційного суду Болонь, підтвердивши його видачу Німеччині. Сам Кузнєцов заперечує будь-яку участь в диверсіях на російських газопроводах.

Раніше також зазначалось, що німецькі прокурори звинувачували Кузнєцова в приналежності до групи осіб, які встановили пристрої на трубопроводах поблизу данського острова Борнгольм у Балтійському морі. Йому висунули звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні важливих обʼєктів.

У листопаді 2025 року Кузнєцова, якого підозрюють у підриві російських газогонів "Північний потік" у 2022 році, заарештували у Німеччині. "Виконано ордер на арешт у зв'язку з підозрою у саботажі газопроводів "Північний потік". Слідчий суддя Федерального суду сьогодні (28 листопада 2025 року) виконав ордер на арешт громадянина України Сергія К", – йшлося у повідомленні на сайті Федеральної прокуратури.

