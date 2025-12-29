Інтерфакс-Україна
Події
19:01 29.12.2025

Росіяни, ймовірно, вбили 7 цивільних у Покровську – омбудсман

У соцмережах в понеділок, 29 грудня, поширилась інформація про вбивство росіянами цивільних громадян у Покровську, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Українці переховувалися у підвалі житлового будинку, куди увірвалися двоє солдатів армії РФ. До окупантів вийшли двоє цивільних: батько та син, у яких росіяни вимагали алкоголь. Коли їм відповіли, що алкоголю немає, окупанти відкрили вогонь та вбили батька й сина. Після цього росіяни спустилися до підвалу та розстріляли там інших людей. В результаті серед убитих ціла родина – подружжя, їхній син, матір жінки", - написав Лубінець в телеграм-каналі.

Він зазначив, що лише одному пораненому вдалося вижити, удавши мертвого.

Інцидент, ймовірно, трапився у ніч на 21 грудня.

"Цей випадок шокує своєю жорстокістю та цинізмом. Я вже направив офіційні листи до МКЧХ та ООН. Весь світ має побачити обличчя російських солдат, які прийшли, щоб вбивати цивільних!", - наголосив омбудсман.

Він підкреслив, що події у Покровську не є поодинокими. Вони вписуються у системну практику насильства, яку російські війська застосовують проти цивільних на ТОТ і прифронтових територіях України.

"Умисні вбивства мирних мешканців є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та воєнним злочином. Ми добре знаємо: безкарність за подібні дії означає лише одне — їх повторення! Тому потрібно реагувати тут і зараз", - закликав Лубінець.

Теги: #лубінець

