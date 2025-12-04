Омбудсман: Важливо, щоб партнери враховували злочини РФ проти українських дітей

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець шокований інформацією про те, що Росія могла відправляти викрадених українських дітей до таборів "перевиховання", зокрема, у Північній Кореї.

"Росія продовжує системно порушувати міжнародне гуманітарне право, незаконно вивозячи українських дітей. І нещодавно зʼявилася шокуюча інформація. За даними Регіонального центру з прав людини, зафіксовано 165 таборів, у яких українських дітей русифікують і мілітаризують. Вони розташовані на ТОТ України, в РФ, Білорусі та навіть у Північній Кореї!", - написав він в телеграм-каналі у четвер.

Омбудсман нагадав, що примусове переміщення дітей, їхня русифікація, мілітаризація — це грубе порушення міжнародного гуманітарного права. До того ж, насильницька передача дітей від однієї групи до іншої групи — це одна з 5 ознак геноциду згідно з Римським Статутом.

"Росії байдуже на долю українських дітей. Для країни-агресора це просто ресурс для майбутніх воєн проти західного світу. Важливо, щоб наші партнери враховували кожен такий випадок і сприяли притягненню винних до відповідальності", - наголосив Лубінець.

Про те, що РФ незаконно вивозить викрадених українських дітей з тимчасово окупованих територій до таборів "перевиховання", які працюють не тільки в РФ і Білорусі, а й у Північній Кореї повідомила 3 грудня експерт Регіонального центру з прав людини Катерина Рашевська під час слухань у Сенаті США.