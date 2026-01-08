Уряд пропонує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимні канікули через погодні умови - Свириденко

Через суттєве погіршення погодних умов і зниження температури повітря уряд України доручив Міністерству освіти разом з іншими центральними органами виконавчої влади, обласними та Київською міською військовими адміністраціями невідкладно опрацювати питання щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очному форматі; переходу на дистанційне навчання або продовження зимових канікул щонайменше до 19 січня 2026 року.

"Йдеться про заклади дошкільної освіти, загальної середньої, професійної фахової передвищої та вищої освіти", - повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко у телеграм у четвер.

Вона наголосила, що рішення ухвалюватимуться невідкладно з урахуванням висновків комісій ТЕБ та НС і реальної ситуації в регіонах.

Щодо роботи установ і підприємств. "Обласним та Київській міській військовим адміністраціям разом із комісіями ТЕБ та НС рекомендовано на період ускладнення погодних умов опрацювати питання переведення роботи підприємств, установ та організацій на дистанційний режим, з урахуванням ситуації в кожній області", - йдеться у дописі.

Свириденко наголосила, що ці рекомендації не стосуються об’єктів критичної інфраструктури та інших суб’єктів, для яких дистанційна робота є недопустимою в умовах воєнного стану.

"Органам місцевого самоврядування рекомендовано врахувати ці рішення в межах своїх повноважень", - йдеться у дописі.

"Наш пріоритет — безпека людей, збереження здоров’я дітей і стабільна робота критичних систем", - зазначила Свириденко.