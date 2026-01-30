Генштаб ЗСУ: Уражено ЗРК "Оса" та низку логістичних об’єктів російських окупантів на ТОТ Запорізької області
Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження минулої доби ЗРК "Оса" ворога на ТОТ Запорізької області та низки його логістичних об’єктів – ремонтної база поблизу Токмака, складів МТЗ поблизу Охримівки, а також об’єктів в районі Кирилівки.
"В рамках зниження наступального потенціалу російського агресора минулої доби підрозділи Сил оборони України виявили та успішно уразили зенітний ракетний комплекс "Оса" в районі населеного пункту Семенівка на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зафіксовано пряме влучання в ціль", - йдеться у повідомленні Генштабу в телеграм-каналі у п’ятницю.
Окрім цього, як повідомляється, українські захисники били по важливих логістичних об’єктах противника на ТОТ Запорізької області. "Уражено розташування ремонтного підрозділу окремої бригади спеціального призначення ворога поблизу Токмака, склади матеріально-технічного забезпечення артилерійського полку неподалік Охримівки, а також об’єкти 76-ї десантно-штурмової дивізії в районі Кирилівки", - уточнюють у Генштабі.
Наразі втрати окупантів уточнюються.
Трохи пізніше Сили безпілотних систем у телеграм-каналі уточнили, що у Охримівці Запорізької області уражено склади МТЗ забезпечення артилерійського полку зі складу 7-ї десантно-штурмової дивізії армії РФ, у Кирилівці - склади МТЗ підрозділу зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії.
Операцію провели бійці підрозділу 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи мадяра" засобами "middle strike".