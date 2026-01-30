Інтерфакс-Україна
Події
13:14 30.01.2026

Двоє мешканців Волинської області організували шахрайську схему під виглядом виробництва дронів

1 хв читати

Столичні правоохоронці викрили шахрайську схему, учасники якої під виглядом виготовлення безпілотних літальних апаратів заволоділи коштами приватного підприємства, яке займалося постачанням БпЛА для потреб української армії, повідомляє поліція Києва.

У повідомленні поліції столиці в п’ятницю зазначається, що до протиправної діяльності причетні двоє мешканців Волинської області віком 19 та 18 років, на рахунки яких приходили кошти від замовників.

"Так, використовуючи бренд одного з відомих українських виробників БпЛА, в інтернеті публікувались оголошення, у яких замовникам пропонувалось виготовлення квадрокоптерів. Втім після отримання передоплати замовлення не виконувались, звʼязок із виконавцями переривався", - йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, в подальшому приватна компанія, що займається постачанням БпЛА для військових потреб, перерахувала шахраям аванс у сумі 180 тис. грн, а згодом ще 430 тис. грн.

"У результаті злагодженої роботи слідчих та оперативників Дарницького управління поліції обох учасників шахрайської схеми викрито та затримано, гроші були повернуті власнику", - наголошують в поліції.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – пособництво у вчиненні шахрайства, вчиненого групою осіб в умовах воєнного стану та у великих розмірах.

Теги: #дрони #шахраї

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:56 29.01.2026
Військові вже замовили 240 тисяч дронів за бойові бали через Brave1 Market – Федоров

Військові вже замовили 240 тисяч дронів за бойові бали через Brave1 Market – Федоров

10:34 28.01.2026
Дрони "Альфи" СБУ за минулий рік уразили 15 авіабортів РФ на п'яти ворожих аеродромах

Дрони "Альфи" СБУ за минулий рік уразили 15 авіабортів РФ на п'яти ворожих аеродромах

20:38 26.01.2026
Дрони вразили майже 820 тис. ворожих цілей за 2025 рік - Зеленський

Дрони вразили майже 820 тис. ворожих цілей за 2025 рік - Зеленський

19:10 23.01.2026
Зеленський: У будь-якій країні світу був би блекаут, якби їх атакували 500 дронів за ніч

Зеленський: У будь-якій країні світу був би блекаут, якби їх атакували 500 дронів за ніч

17:23 22.01.2026
НБУ попередив про фішингову розсилку листів, що імітують офіційне листування

НБУ попередив про фішингову розсилку листів, що імітують офіційне листування

13:39 20.01.2026
Зеленський: Ворог має можливість виробляти десь 350 дронів на добу

Зеленський: Ворог має можливість виробляти десь 350 дронів на добу

00:01 20.01.2026
У одному з районів Запоріжжя пролунав вибух

У одному з районів Запоріжжя пролунав вибух

00:09 17.01.2026
Чехія готова постачати Україні винищувачі для збиття дронів - президент

Чехія готова постачати Україні винищувачі для збиття дронів - президент

10:52 15.01.2026
ДБР: На Донеччині викрито військових, які вкрали понад 47 млн грн на закупівлях дронів

ДБР: На Донеччині викрито військових, які вкрали понад 47 млн грн на закупівлях дронів

22:01 13.01.2026
Ставка ухвалила рішення підвищити ефективність "Лінії дронів" – Умєров

Ставка ухвалила рішення підвищити ефективність "Лінії дронів" – Умєров

ВАЖЛИВЕ

Інформація про окупацію н.п.Тернувате та Річне у Запорізькій області не відповідає дійсності - Волошин

Зеленський: Публічно запрошую Путіна в Київ, якщо він наважиться

Зеленський Трампу: Україна очікує на виконання домовленостей щодо безпеки міст на період екстремальних морозів

Агентство з відновлення радить водіям 1-3 лютого утриматися від далеких поїздок через морози

Перемовини Україна-США-РФ продовжаться приблизно через тиждень – Віткофф

ОСТАННЄ

На платформі "Кар’єра ветерана" розміщено уже понад 65 тис. вакансій

На Сумщині введено обмеження руху вантажних та великогабаритних транспортних засобів у зв’язку зі складними погодними умовами

Мінсоцполітики опрацювало понад 800 звернень від мешканців Деснянського району Києва

Росія зараз переорієнтовує удари по логістиці - Зеленський

Сильні морози повернуться в Україну на вихідних

Держкомтелерадіо додало в січні 6 книжок до переліку антиукраїнських видань

Міненерго звернулося до глави держави з проханням присвоїти Брехту звання Героя України

Міносвіти затримується з виконанням рекомендацій щодо освіти українських дітей за кордоном - Рахункова палата

Петиція про заборону розміщувати в Києві рекламу електронних цигарок і снюсів не набрала необхідних голосів

Одна людина загинула, п'ятеро зазнали поранень у Херсоні через ворожу атаку на маршрутку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА