Двоє мешканців Волинської області організували шахрайську схему під виглядом виробництва дронів
Столичні правоохоронці викрили шахрайську схему, учасники якої під виглядом виготовлення безпілотних літальних апаратів заволоділи коштами приватного підприємства, яке займалося постачанням БпЛА для потреб української армії, повідомляє поліція Києва.
У повідомленні поліції столиці в п’ятницю зазначається, що до протиправної діяльності причетні двоє мешканців Волинської області віком 19 та 18 років, на рахунки яких приходили кошти від замовників.
"Так, використовуючи бренд одного з відомих українських виробників БпЛА, в інтернеті публікувались оголошення, у яких замовникам пропонувалось виготовлення квадрокоптерів. Втім після отримання передоплати замовлення не виконувались, звʼязок із виконавцями переривався", - йдеться в повідомленні.
За інформацією поліції, в подальшому приватна компанія, що займається постачанням БпЛА для військових потреб, перерахувала шахраям аванс у сумі 180 тис. грн, а згодом ще 430 тис. грн.
"У результаті злагодженої роботи слідчих та оперативників Дарницького управління поліції обох учасників шахрайської схеми викрито та затримано, гроші були повернуті власнику", - наголошують в поліції.
За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – пособництво у вчиненні шахрайства, вчиненого групою осіб в умовах воєнного стану та у великих розмірах.