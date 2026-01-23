Інтерфакс-Україна
19:10 23.01.2026

Зеленський: У будь-якій країні світу був би блекаут, якби їх атакували 500 дронів за ніч

Президент України Володимир Зеленський вважає, що якби у будь-якій країні світу була атака в 500 дронів за ніч, у них був би блекаут.

"Енергетика сьогодні великий виклик. Тут в України ще недостатньо досвіду. Безумовно, не можна нас порівнювати з будь-якою країною, вони не у війні. Якщо б такі удари у них були - 500 дронів за ніч, у них би був блекаут. У будь-якій країні світу", - сказав Зеленський на другому національному Форумі талановитої молоді в Києві в пʼятницю.

Президент зазначив, що це визнання будь-якої країни світу: "вони всі про це говорять".

Теги: #дрони #енергопостачання #президент

