Інтерфакс-Україна
Події
13:39 20.01.2026

Зеленський: Ворог має можливість виробляти десь 350 дронів на добу

1 хв читати
Зеленський: Ворог має можливість виробляти десь 350 дронів на добу

Росія хотіла ще минулого року виробляти тисячу дронів на добу, зараз їхня середня можливість виробляти приблизно 350 дронів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Тепер - що стосується тисячі дронів на день, те, що хоче ворог. Ворог хотів це ще минулого року. Не досягли вони такого результату і досягли десь у середньому кількість у них 200-250 було на добу. Хочуть зараз до тисячі, подивимося. Я бачу поки у середньому десь 350 їх можливостей", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання кореспондента "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За словами президента, "ми повинні розраховувати, скажімо так, на найгірший для нас сценарій", де росіяни можуть застосовувати до прикладу тисячу дронів. Глава держави, додав, що тоді у України повинно бути мінімум два перехоплювачі на один шахед.

"Сьогодні ми вже виробляємо десь тисячу на добу перехоплювачів, але цього не достатньо, тому що перехоплювачі наші вже обігнали кількість наших, скажу вам чесно, операторів. Тому зараз ми повинні наздогнати цю кількість груп перехоплювачів, відповідних мобільних груп", - пояснив Зеленський.

Він повідомив, що це завдання отримали головнокомандуючий ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Михайло Федоров.

Теги: #дрони #виробництво #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:11 20.01.2026
Українські виробники ліфтів у 2025р збільшили обсяги виробництва на 25% - Кисилевський

Українські виробники ліфтів у 2025р збільшили обсяги виробництва на 25% - Кисилевський

11:49 20.01.2026
Частина ракет, якими РФ атакувала вночі Україну, вже цьогорічні – Зеленський

Частина ракет, якими РФ атакувала вночі Україну, вже цьогорічні – Зеленський

06:48 20.01.2026
Найбільший виробник цементу в Росії зупиняє заводи – ЦПД

Найбільший виробник цементу в Росії зупиняє заводи – ЦПД

02:45 20.01.2026
Чергові атаки на Київ свідчать про небажання Путіна до миру - Моббс

Чергові атаки на Київ свідчать про небажання Путіна до миру - Моббс

00:01 20.01.2026
У одному з районів Запоріжжя пролунав вибух

У одному з районів Запоріжжя пролунав вибух

08:06 19.01.2026
Санчес: Вторгнення США до Гренландії зробило б Володимира Путіна найщасливішою людиною у світі

Санчес: Вторгнення США до Гренландії зробило б Володимира Путіна найщасливішою людиною у світі

00:09 17.01.2026
Чехія готова постачати Україні винищувачі для збиття дронів - президент

Чехія готова постачати Україні винищувачі для збиття дронів - президент

18:02 15.01.2026
Виробництво цукру в 2025-2026 МР в Україні перевищить 1,7 млн тонн – експерт

Виробництво цукру в 2025-2026 МР в Україні перевищить 1,7 млн тонн – експерт

16:33 15.01.2026
"Укрцукор" назвав п'ятірку цукрових заводів - лідерів виробництва в сезоні-2025/26

"Укрцукор" назвав п'ятірку цукрових заводів - лідерів виробництва в сезоні-2025/26

10:52 15.01.2026
ДБР: На Донеччині викрито військових, які вкрали понад 47 млн грн на закупівлях дронів

ДБР: На Донеччині викрито військових, які вкрали понад 47 млн грн на закупівлях дронів

ВАЖЛИВЕ

Міненерго призначило Гавву виконувачем обовʼязків глави "Оператора ринку"

Удари РФ порушили роботу кількох важливих для ядерної безпеки електропідстанцій, ЧАЕС знеструмлена –- МАГАТЕ

Міністр оборони України: стратегічна ціль - убивати 50 тисяч окупантів на місяць

Федоров: є всі шанси завершити війну, якщо зупинимо РФ в небі, на землі та завдамо нищівного удару по її економіці

Зеленський: Я звертався до лідерів Європи з пропозицією створити об'єднані збройні сили, поки ніхто не зробив кроку назустріч цій ідеї

ОСТАННЄ

Україна закликає Раду керуючих МАГАТЕ відреагувати на атаку РФ та і вирішити питання присутності Росії в Раді - Сибіга

Міненерго призначило Гавву виконувачем обовʼязків глави "Оператора ринку"

Свириденко: станом на зараз наявного продовольства в Україні достатньо

Глава МВС: майже 15 тис. звернень на лінію 112 щодо відсутності тепла та електрики поступило зі столиці і Київщини

Удари РФ порушили роботу кількох важливих для ядерної безпеки електропідстанцій, ЧАЕС знеструмлена –- МАГАТЕ

НАБУ: завершено слідство по операції "Чисте місто"

Координаційний штаб повідомив про 2080 військових та 230 цивільних, повернутих за рік за обмінами

В Україну надійшла партія допомоги від уряду Італії – Кулеба

Федоров: цього місяця 40 тисяч перехоплювачів буде поставлено у військо

Міністр оборони України анонсував запуск "революційного проєкту" керування дронами Mission control

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА