Зеленський: Ворог має можливість виробляти десь 350 дронів на добу

Росія хотіла ще минулого року виробляти тисячу дронів на добу, зараз їхня середня можливість виробляти приблизно 350 дронів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Тепер - що стосується тисячі дронів на день, те, що хоче ворог. Ворог хотів це ще минулого року. Не досягли вони такого результату і досягли десь у середньому кількість у них 200-250 було на добу. Хочуть зараз до тисячі, подивимося. Я бачу поки у середньому десь 350 їх можливостей", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання кореспондента "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За словами президента, "ми повинні розраховувати, скажімо так, на найгірший для нас сценарій", де росіяни можуть застосовувати до прикладу тисячу дронів. Глава держави, додав, що тоді у України повинно бути мінімум два перехоплювачі на один шахед.

"Сьогодні ми вже виробляємо десь тисячу на добу перехоплювачів, але цього не достатньо, тому що перехоплювачі наші вже обігнали кількість наших, скажу вам чесно, операторів. Тому зараз ми повинні наздогнати цю кількість груп перехоплювачів, відповідних мобільних груп", - пояснив Зеленський.

Він повідомив, що це завдання отримали головнокомандуючий ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Михайло Федоров.