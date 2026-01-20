Глава МВС: майже 15 тис. звернень на лінію 112 щодо відсутності тепла та електрики поступило зі столиці і Київщини

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Більше 20 тис. заявок прийняли оператори служби 112 щодо проблем з постачанням тепла, електроенергії, води чи газу в домівки українців, майже 15 тис. звернень – отримали зі столиці та Київщини, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в телеграм-каналі у вівторок.

"Найважча ситуація нині у Києві. Російські удари по критичній інфраструктурі при такому морозі – це геноцидний намір, цілеспрямоване позбавлення мільйонів людей базових умов життя взимку. росія навмисно б’є, щоб страждали цивільні люди", - зазначив міністр.

За словами Клименка, тисячі фахівців зараз задіяні до відновлення. Рятувальники проводять аварійні роботи на об’єктах, які були під російською атакою у вівторок.

"У Києві понад 1300 пунктів незламності надають людям місця для обігріву, заряджання гаджетів та доступу до Інтернету. Також як пункти незламності діють торговельні центри, заклади харчування, АЗС, зокрема і під час комендантської години (окрім розважальних закладів)", - нагадав міністр.

Також він наголосив, що додатково ДСНС розгорнули понад 90 наметів обігріву, які приймають громадян, та працюють і психологи.

Крім того, глава МВС поінформував, що 30 підрозділів поліції у столиці також працюють як пункти обігріву.