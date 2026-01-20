Інтерфакс-Україна
Події
14:56 20.01.2026

Міненерго призначило Гавву виконувачем обовʼязків глави "Оператора ринку"

1 хв читати
Міненерго призначило Гавву виконувачем обовʼязків глави "Оператора ринку"

Міністерство енергетики призначило Олександра Гавву тимчасовим виконувачем обовʼязків генерального директора АТ "Оператор ринку", йдеться в системі розкриття інформації SMIDA.

Як зазначається, Гавву призначено з 19 січня до часу обрання генерального директора наглядовою радою або призначення нею тимчасово виконуючого обовʼязки.

Як повідомлялося, Міненерго, яке одноосібно виконує функцію загальних зборів акціонерів, з 19 січня припинило повноваження Гавви як гендиректора у звʼязку з закінченням трирічного контракту.

Раніше Міненерго скасувало свій наказ про продовження контракту з Гаввою до 2029 року.

Зараз триває відбір наглядової ради "Оператора ринку", у трьох незалежних членів якої завершилися контракти, а двох представників держави було звільнено після розголошення матеріалів справи НАБУ/САП "Мідас" про корупцію в енергетиці.

Теги: #smida #гавва #міненерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:25 20.01.2026
Кабмін призначив Малашкіна держсекретарем Міненерго, а Москаленко і Куцевола - заступниками міністра енергетики

Кабмін призначив Малашкіна держсекретарем Міненерго, а Москаленко і Куцевола - заступниками міністра енергетики

18:02 19.01.2026
Міненерго припинило повноваження глави "Оператора ринку" Гавви

Міненерго припинило повноваження глави "Оператора ринку" Гавви

11:10 19.01.2026
Знеструмлено споживачів у п'яти областях після атак, у кількох регіонах діють аварійні відключення – Міненерго

Знеструмлено споживачів у п'яти областях після атак, у кількох регіонах діють аварійні відключення – Міненерго

10:34 19.01.2026
Шмигаль доручив "Укренерго" збільшити технічні можливості для імпорту та передачі е/е з Заходу на Схід України

Шмигаль доручив "Укренерго" збільшити технічні можливості для імпорту та передачі е/е з Заходу на Схід України

16:10 15.01.2026
Ексглава Апарату прем’єра Шмигаля Фербей претендує очолити службу 1-го віцепрем’єра - міністра енергетики

Ексглава Апарату прем’єра Шмигаля Фербей претендує очолити службу 1-го віцепрем’єра - міністра енергетики

12:09 15.01.2026
Держсекретар Міноборони Малашкін претендує на аналогічну посаду в Міненерго

Держсекретар Міноборони Малашкін претендує на аналогічну посаду в Міненерго

16:35 14.01.2026
Ексзаступниця міністра розвитку громад Москаленко претендує на посаду заступника міністра енергетики

Ексзаступниця міністра розвитку громад Москаленко претендує на посаду заступника міністра енергетики

11:28 14.01.2026
Аварійні відключення діють у Києві та п'яти областях – "Укренерго", Міненерго

Аварійні відключення діють у Києві та п'яти областях – "Укренерго", Міненерго

16:57 13.01.2026
Необхідно створити енергетичні батальйони для прифронту та забезпечити доплати ремонтним бригадам енергетиків – Шмигаль

Необхідно створити енергетичні батальйони для прифронту та забезпечити доплати ремонтним бригадам енергетиків – Шмигаль

16:50 13.01.2026
Рада не змогла призначити Шмигаля першим віцепрем'єром — міністром енергетики

Рада не змогла призначити Шмигаля першим віцепрем'єром — міністром енергетики

ВАЖЛИВЕ

Удари РФ порушили роботу кількох важливих для ядерної безпеки електропідстанцій, ЧАЕС знеструмлена –- МАГАТЕ

Міністр оборони України: стратегічна ціль - убивати 50 тисяч окупантів на місяць

Федоров: є всі шанси завершити війну, якщо зупинимо РФ в небі, на землі та завдамо нищівного удару по її економіці

Зеленський: Я звертався до лідерів Європи з пропозицією створити об'єднані збройні сили, поки ніхто не зробив кроку назустріч цій ідеї

Зеленський: Поки я не бачу глухого кута в перемовинах

ОСТАННЄ

Україна закликає Раду керуючих МАГАТЕ відреагувати на атаку РФ та і вирішити питання присутності Росії в Раді - Сибіга

Свириденко: станом на зараз наявного продовольства в Україні достатньо

Глава МВС: майже 15 тис. звернень на лінію 112 щодо відсутності тепла та електрики поступило зі столиці і Київщини

Удари РФ порушили роботу кількох важливих для ядерної безпеки електропідстанцій, ЧАЕС знеструмлена –- МАГАТЕ

НАБУ: завершено слідство по операції "Чисте місто"

Координаційний штаб повідомив про 2080 військових та 230 цивільних, повернутих за рік за обмінами

В Україну надійшла партія допомоги від уряду Італії – Кулеба

Федоров: цього місяця 40 тисяч перехоплювачів буде поставлено у військо

Міністр оборони України анонсував запуск "революційного проєкту" керування дронами Mission control

Міністр оборони України: стратегічна ціль - убивати 50 тисяч окупантів на місяць

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА