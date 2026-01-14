Інтерфакс-Україна
16:35 14.01.2026

Ексзаступниця міністра розвитку громад Москаленко претендує на посаду заступника міністра енергетики

Фото: Олена Глушко

Колишня заступниця міністра розвитку громад і територій Валентина Москаленко претендує на посаду заступника міністра енергетики України.

Згідно з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Москаленко подала електронну декларацію про майно і доходи як кандидат на посаду заступника міністра енергетики.

Москаленко з лютого по травень 2020 року була заступницею міністра розвитку громад і територій, а з травня 2020 року по серпень 2025 року - радницею з питань регіональної політики тодішнього прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Після призначення Шмигаля міністром оборони, згідно з декларацією, також обіймала там посаду.

Як повідомлялося, 14 січня Верховна Рада призначила Шмигаля першим віцепрем’єр-міністром — міністром енергетики.

Раніше джерела "Енергореформи" стверджували, що одразу після призначення першим віцепрем’єром-міністром енергетики Шмигаль з високою ймовірністю звільнить всіх нинішніх заступників глави Міненерго.

