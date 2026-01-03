Шмигаля пропонуватимуть призначити на посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики – Зеленський

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів консультації з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, і розраховує на підтримку парламентарями призначення Дениса Шмигаля на посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики.

Про це Зеленський написав у телеграм після зустрічі з міністром оборони Денисом Шмигалем.

Президент подякував йому за системну роботу в Міністерстві оборони та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту України.

"Саме така системність необхідна зараз для української енергетики. Це важливо, щоб після кожного російського удару ми могли оперативно відновлювати зруйноване і щоб розвиток української енергетики був стабільним та достатнім для українських потреб", - написав Зеленський.

Як повідомлялось, напередодні Зеленський запропонував першому віцепрем’єру – міністру з цифрової трансформації України Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони.

Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України 17 липня 2025 року.

Шмигаль змінив на посаді міністра оборони колишнього голову відомства Рустема Умєрова (нині секретар РНБО), який обіймав цю посаду з 6 вересня 2023 року.

З 4 березня 2020 року Шмигаль обіймав посаду прем’єр-міністра України. На момент відставки Шмигаль перебував на посаді прем’єра понад п’ять років і чотири місяці, що найдовше серед усіх голів уряду незалежної України.

Верховна Рада у листопаді 2025 року за поданням прем’єр-міністерки відправила у відставку міністрів енергетики та юстиції Світлану Гринчук та Германа Галущенка через залученість міністрів у факти, які були виявлені Національним антикорупційним бюро України.

10 листопада 2025 року НАБУ та САП оголосили про проведення операції "Мідас", яка тривала майже 1,5 роки і в рамках якої була викрита схема масштабної корупції в енергетиці, зокрема, з відмивання коштів НАЕК "Енергоатом".

За даними антикорупційних органів, ексміністр енергетики та міністр юстиції Галущенко безпосередньо брав участь у цій схемі.

Галущенко очолював Міненерго з 2021 року. До цього обіймав посаду віцепрезидента "Енергоатома".