21:55 02.01.2026

Зеленський запропонував главі Мінцифри Федорову очолити Міноборони

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17068

Президент України Володимир Зеленський запропонував першому віцепрем’єру – міністру з цифрової трансформації України Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони, а нинішньому очільнику Денису Шмигалю очолити інший напрям.

"Вирішив змінити і формат роботи Міністерства оборони України. Новим міністром оборони України я запропонував стати Михайлу Федорову", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в п'ятницю.

Президент зазначив, що Федоров глибоко займається питаннями щодо лінії дронів, працює дуже результативно в цифровізації державних послуг та процесів.

"Разом зі всіма нашими військовими, з військовим командуванням, разом з національними виробниками зброї та партнерами України треба реалізувати в сфері оборони такі зміни, які допоможуть", - наголосив президент.

Між тим, за його словами, Шмигаль залишається в команді України. "Я дуже вдячний йому за системну роботу над державою. Все тримається на стійкості українців. У нашої стійкості має бути необхідна зброя, необхідна енергія, необхідні фінанси, необхідна політика, необхідна підтримка інституцій", - зазначив він.

Зеленський додав, що торік Міноборони дало хороші результати. Зокрема, на грудень було виконано доручення по виробництву дронів-перехоплювачів понад тисячу на добу виробництва.

"Ми працюємо, щоб збільшити кількість підготовлених ехіпажей і таких завдань було ще чимало. Михайло Федоров зможе все це реалізувати і додати технологічності. Денису Шмигалю я запропонував очолити інший напрям у державній роботі і не менше важливий для нашої стійкості", - наголосив президент.

Він додав, що в суботу продовжаться зміни та будуть ще рішення.

