02:58 24.01.2026

У Києві жертва і троє постраждалих через нічну ворожу атаку та пошкоджений приватний медзаклад

Одна людина загинула та троє постраждали внаслідок нічної ворожої атаки Києва, повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

"Наразі відомо про одного загиблого і двох постраждалих від нічної атаки росіян", - написав він у телеграмі.

Пізніше він додав, що кількість поранених сягає трьох людей.

Ткаченко також зазначив, що в Дарницькому районі російський удар спричинив пошкодження будівлі приватного медзакладу. Пошкоджені вікна, відомо про травмовану особу.

https://t.me/tkachenkotymur/2226

https://t.me/tkachenkotymur/2225

Теги: #київ #атака #жертва

