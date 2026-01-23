Куди піти в Києві на вихідних 24–25 січня
У столиці на вихідних 24–25 січня відбудеться широка програма заходів у сфері культури, музики, спорту, гастрономії та музейної справи, включно з книжковою презентацією, концертами, театральними прем’єрами, виставками, урбан-контестом і спеціальними подіями у закладах.
Субота, 24 січня
Презентації та події
У просторі book.ua.space о 16:00 відбудеться презентація книги “Фронтові історії”, створеної на основі досвіду українських військових. Заплановане відкрите спілкування з аудиторією. Вхід вільний.
У культурному центрі “Печерськ Палац” о 13:00 Національна спілка кобзарів України до свого 40-річчя проведе концерт кобзарського мистецтва з участю виконавців на лірі, кобзі та бандурі.
Увечері суботи відбудеться святкування першої річниці вечірки ГРАНЬ (18+).
На локації The Spot стартує урбан-контест зі skateboarding та BMX, який триватиме два дні.
Театри
Київський національний академічний театр оперети представить виставу “На Русалчин Великдень”.
Київський муніципальний академічний театр опери та балету покаже прем’єру комічної опери “Фальстаф”.
Київський академічний театр на Печерську зіграє романтичну комедію “Salida Cruzada 8 кроків танго”.
У Київському академічному театрі “Золоті ворота” відбудеться прем’єра комедійної постановки “Величне століття”.
Неділя, 25 січня
Події та музеї
У Музеї Майдану об 11:00 стартує маршрутна екскурсія “Місцями Революції Гідності. Хроніка подій” з Михайлівської площі.
Продовжиться урбан-контест у The Spot.
Театри
У Київському муніципальному академічному театрі ляльок на лівому березі Дніпра покажуть музичну казку “Білосніжка”, а в дитячому просторі “У світі казок” — жартівливу оперу “Пан Коцький”.
Київський національний академічний театр оперети вдруге покаже “На Русалчин Великдень”.
Київський академічний театр на Печерську зіграє “Salida Cruzada 8 кроків танго” повторно.
У Київському академічному театрі “Колесо” заплановані покази “У Києві, на Подолі.., або “Гдє ві сохнітє бєльйо?”” та “Double Double або Загадкова пастка”.
У Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра покажуть “Копи проти Равликів”, “Близькість” і казку “Котигорошко”.
У Міжнародному центрі культури і мистецтв “Жовтневий палац” відбудеться показ шоу “Вартові мрій”.
Події, що тривають кілька днів
У Музеї математики “Кубоїд” до 25 січня діє акція “Теплі знижки” зі зменшенням вартості квитків на 30%.
Програма вихідних у столиці охоплює події різних форматів — від театрів і музеїв до концертів, спортивних заходів і гастрономічних подій.