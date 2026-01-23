Куди піти в Києві на вихідних 24–25 січня

Фото: Пінтерест

У столиці на вихідних 24–25 січня відбудеться широка програма заходів у сфері культури, музики, спорту, гастрономії та музейної справи, включно з книжковою презентацією, концертами, театральними прем’єрами, виставками, урбан-контестом і спеціальними подіями у закладах.

Субота, 24 січня

Презентації та події

У просторі book.ua.space о 16:00 відбудеться презентація книги “Фронтові історії”, створеної на основі досвіду українських військових. Заплановане відкрите спілкування з аудиторією. Вхід вільний.

У культурному центрі “Печерськ Палац” о 13:00 Національна спілка кобзарів України до свого 40-річчя проведе концерт кобзарського мистецтва з участю виконавців на лірі, кобзі та бандурі.

Увечері суботи відбудеться святкування першої річниці вечірки ГРАНЬ (18+).

На локації The Spot стартує урбан-контест зі skateboarding та BMX, який триватиме два дні.

Театри

Київський національний академічний театр оперети представить виставу “На Русалчин Великдень” .

Київський муніципальний академічний театр опери та балету покаже прем’єру комічної опери “Фальстаф” .

Київський академічний театр на Печерську зіграє романтичну комедію “Salida Cruzada 8 кроків танго”.

У Київському академічному театрі “Золоті ворота” відбудеться прем’єра комедійної постановки “Величне століття”.

Неділя, 25 січня

Події та музеї

У Музеї Майдану об 11:00 стартує маршрутна екскурсія “Місцями Революції Гідності. Хроніка подій” з Михайлівської площі.

Продовжиться урбан-контест у The Spot .

Театри

У Київському муніципальному академічному театрі ляльок на лівому березі Дніпра покажуть музичну казку “Білосніжка”, а в дитячому просторі “У світі казок” — жартівливу оперу “Пан Коцький”.

Київський національний академічний театр оперети вдруге покаже “На Русалчин Великдень”.

Київський академічний театр на Печерську зіграє “Salida Cruzada 8 кроків танго” повторно.

У Київському академічному театрі “Колесо” заплановані покази “У Києві, на Подолі.., або “Гдє ві сохнітє бєльйо?”” та “Double Double або Загадкова пастка”.

У Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра покажуть “Копи проти Равликів”, “Близькість” і казку “Котигорошко”.

У Міжнародному центрі культури і мистецтв “Жовтневий палац” відбудеться показ шоу “Вартові мрій” .

Події, що тривають кілька днів

У Музеї математики “Кубоїд” до 25 січня діє акція “Теплі знижки” зі зменшенням вартості квитків на 30%.

Програма вихідних у столиці охоплює події різних форматів — від театрів і музеїв до концертів, спортивних заходів і гастрономічних подій.