У Києві відбудеться всеукраїнський конкурс соціальних танців Ukrainian Social Cup 2026

У суботу, 24 січня, Київ стане майданчиком для проведення Ukrainian Social Cup 2026 — всеукраїнського конкурсу із соціальних танців, що об’єднає танцівників з різних регіонів України. Захід пройде в офлайн-форматі у концерт-холі "Оазис" (ТРЦ "Ультрамарин", вул. Василя Липківського, 1А) та збере учасників у категоріях сальси і бачати. Про це повідомляють організатори.

Організаторами події виступили танцювальні спільноти Alma Bachata та Lago Family, які позиціонують конкурс як одну з ключових подій для розвитку сучасної соціальної танцювальної культури в Україні. Очікується, що Ukrainian Social Cup 2026 приверне увагу молодої аудиторії, професійної танцювальної спільноти та профільних медіа.

Проведення Ukrainian Social Cup у 2026 році має чітке соціальне підґрунтя. За словами організаторів, соціальні танці в Україні переживають період активного зростання, формуючи нові спільноти та культурні ініціативи. Конкурс покликаний стати платформою для обміну досвідом, дружнього змагання та професійного розвитку танцівників.

Масштаб заходу додає йому високої новинної значущості: Ukrainian Social Cup 2026 є одним із перших великих офлайн-конкурсів соціальних танців загальнонаціонального рівня після тривалих обмежень, що впливали на культурне життя країни. Подія також відображає ширший культурний тренд — зростання популярності парних латиноамериканських танців як форми дозвілля, самовираження та соціальної взаємодії серед молоді.

Захід стартує 24 січня о 12:00. У програмі — конкурсні виступи у сольних, дуетних і командних категоріях із сальси та бачати. Оцінюватиме учасників професійне журі, до складу якого увійдуть провідні українські викладачі та чемпіони з соціальних танців.

Після завершення конкурсної частини ввечері запланована відкрита соціальна вечірка для учасників і глядачів — як неформальне продовження події та підкреслення її спільнотного характеру. Формат конкурсу передбачає винятково офлайн-участь, без онлайн-трансляції, тож представникам медіа рекомендують бути присутніми особисто для повноцінного висвітлення заходу.