Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

Фото: Pixabay

Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) у 2025 році заборонило сім фільмів для розповсюдження і демонстрування на території України.

"За період з 1 січня по 31 грудня 2025 року до Державного реєстру фільмів було внесено 2040 назв фільмів (в тому числі телесеріалів). За це період на території України було заборонено для розповсюдження і демонстрування 7 фільмів", - йдеться у відповіді Держкіно на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, було заборонено українську стрічку 2010 року "Молитва за гетьмана Мазепу. Нова версія" (режисер Юрій Іллєнко) через участь у ній російського актора Микити Джигурди, якого внесено до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Також з Держреєстру виключено чотири іноземні стрічки, у яких знімався російський актор Юрій Колокольніков: "Спіймати на гарячому" (2025 рік, режисер Даррен Аронофскі), "Крейвен-мисливець" (2024 рік, режисер Джей Сі Чедор), "Тілоохоронець кілера" (2017 рік, режисер Патрік Г’юз) і "Тенет" (2020 рік, режисер Крістофер Нолан); одну, у якій знімався російський актор Валерій Ніколаєв, - "Термінал" (2004 рік, режисер Стівен Спілберг).

Крім того, за клопотанням телеканалу ICTV з реєстру було виключено стрічку "Макс 2: Герой Білого дому" (2017 рік, режисер Брайан Левант).

Серед іншого в Держкіно зазначили, що в минулому році жоден суб’єкт кінематографії не звертався із заявою про внесення до Держреєстру фільмів чи серіалів російського виробництва.

Як повідомлялося, у 2018 році Держкіно заборонило три російські серіали та надало дозвіл на прокат трьох російських фільмів; у 2019 році заборонило п’ять фільмів, з яких два російські, а в одному знімався Володимир Зеленський; у 2020 році не заборонило жодного російського фільму, а до демонстрування було допущено один; у 2021 році не заборонило трансляцію жодного російського фільму, а до демонстрування допущено три; у 2022 році жодна дистриб’юторська компанія не зверталася з клопотанням про прокат російських фільмів в Україні; у 2023 році Держкіно заборонило показ в Україні двох фільмів; у 2024 році Держкіно не заборонило показ в Україні жодного фільму.