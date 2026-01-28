Велика виставка Матвія Вайсберга відкрилася у Києві

Відкриття виставки "В пошуках втраченого сенсу. Матвій Вайсберг". Національний центр "Український Дім", Київ, 27.01.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Офіційна церемонія відбулася ввечері 27 січня — в Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, цій події і приурочена експозиція. Займає вона перші два поверхи Національного центру «Український Дім» і складається з близько двох сотень робіт митця.

Тема переслідування євреїв у Другу світову війну займає значну частину виставки, але вона не єдина. Тут і пейзажі, і портрети, і філософські роздуми. В окремому залі експонується твір «Стіна» — це 28 робіт, присвячених Революції гідності. На іншій стіні в іншому залі — серія «Дорожній щоденник» — це кілька десятків малюнків, які є рефлексією на війну, що триває зараз. На багатьох роботах відображаються стосунки з батьками та дітьми.

Виставковий проект називається «В пошуках втраченого сенсу. Матвій Вайсберг», він реалізований Національним історико-меморіальним заповідником «Бабин Яр» спільно з Національним центром «Український Дім». Художні твори доповнюються архівними матеріалами.

Експозиція працюватиме до 15 лютого.